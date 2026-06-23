Bu Fiyata Değer mi? Bir İçerik Üreticisi Erenköy'de 125 Bin TL Kira İstenen 3+1 Evi Gezdi

İstanbul'da ev bulmak zaten uzun süredir başlı başına bir mesaiyken, bütçeyi sarsmayan ve kriterlere uyan bir kiralık daire denk getirmek artık neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle Kadıköy gibi hem merkezi hem de sosyal imkanları yüksek olan prestijli ilçelerde konut krizi ve kira pahalılığı her geçen gün yeni bir rekor kırıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiği bölgede, eski binaların yerini alan sıfır daireler ise kiralık piyasasındaki lüks algısını ve fiyat skalasını bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem güvenli hem de modern bir evde yaşamak isteyenlerin karşısına çıkan rakamlar, kiralık ev piyasasının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bir içerik üreticisi Erenköy'ün en sessiz ve huzurlu sokaklarından birinde, kentsel dönüşüm sürecini henüz tamamlamış 100 metrekarelik 3+1 daireyi gezdi. Video, lüks bir semtte sıfır binada oturmanın güncel maliyetini ortay koydu.

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