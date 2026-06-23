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Bu Fiyata Değer mi? Bir İçerik Üreticisi Erenköy'de 125 Bin TL Kira İstenen 3+1 Evi Gezdi

Bu Fiyata Değer mi? Bir İçerik Üreticisi Erenköy'de 125 Bin TL Kira İstenen 3+1 Evi Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 19:30

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İstanbul'da ev bulmak zaten uzun süredir başlı başına bir mesaiyken, bütçeyi sarsmayan ve kriterlere uyan bir kiralık daire denk getirmek artık neredeyse imkansız hale geldi. Özellikle Kadıköy gibi hem merkezi hem de sosyal imkanları yüksek olan prestijli ilçelerde konut krizi ve kira pahalılığı her geçen gün yeni bir rekor kırıyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hız kesmeden devam ettiği bölgede, eski binaların yerini alan sıfır daireler ise kiralık piyasasındaki lüks algısını ve fiyat skalasını bambaşka bir boyuta taşıyor. Hem güvenli hem de modern bir evde yaşamak isteyenlerin karşısına çıkan rakamlar, kiralık ev piyasasının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bir içerik üreticisi Erenköy'ün en sessiz ve huzurlu sokaklarından birinde, kentsel dönüşüm sürecini henüz tamamlamış 100 metrekarelik 3+1 daireyi gezdi. Video, lüks bir semtte sıfır binada oturmanın güncel maliyetini ortay koydu. 

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Bu fiyata değer mi?

Bu fiyata değer mi?

Ev sıradan bir 3+1 ev olarak karşımıza çıkıyor. Evin fiyatını bu denli yükselten ise bulunduğu bölge. Kimileri o bölgede yaşamak isteyen biri için, bütçesi doğrultusunda bu evi tutmanın gayet normal olduğunu, bölge imkanlarının buna değeceğini savunsa da kimileri bir eve ne olursa olsun 125 bin TL kira vermeyi oldukça mantıksız buldu. Video, konut piyasasındaki kaosu bir kere daha ortaya koydu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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