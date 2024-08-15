Boksör Imane Khelif Makyaj Videosu Paylaşımıyla Sosyal Medya Gündeminde

Paris 2024 Olimpiyatları’na cinsiyet tartışmalarıyla damga vuran boksör Imane Khelif, Instagram hesabından bir güzellik salonuyla anlaşmalı yapılan makyaj videosunu paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
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Olimpiyatlardan sonra “Diğer kadınlar gibi bir kadınım” açıklaması yapan sporcu eleştirilere böyle yanıt vermek istemişti.
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Şimdi de paylaşım yaptığı makyaj videosu çokça etkileşim aldı.
İşte o anlar 👇
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