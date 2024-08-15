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İyi mi Oldu Kötü mü? Filenin Sultanları'nı İlgilendiren 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları Kararı

İyi mi Oldu Kötü mü? Filenin Sultanları'nı İlgilendiren 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları Kararı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 16:46

Amerika'da Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı 2028 Olimpiyat Oyunları voleybol katılım kriterleri belli oldu. Ülkeler, artık dünyanın en büyük spor organizasyonunda yer alabilmek için ayrı bir eleme turnuvası oynamayacak.

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2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacak 12 takım, geleneksel eleme turnuvaları yerine, kıta şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla belirlenecek.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacak 12 takım, geleneksel eleme turnuvaları yerine, kıta şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla belirlenecek.

İşte 2028 Olimpiyatları için kota dağılımı 👇

İşte 2028 Olimpiyatları için kota dağılımı 👇

  • ABD - Ev sahibi olarak doğrudan katılım hakkı.

  • 2026 Avrupa Şampiyonu 

  • 2026 Güney Amerika Şampiyonu 

  • 2026 Kuzey Amerika Şampiyonu 

  • 2026 Asya Şampiyonu

  • 2026 Afrika Şampiyonu

  • 2027 Dünya Şampiyonası'nda ilk 3 

  • 2028 VNL Grup Etabı sonrası Dünya sıralamasında ilk 3

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Milletler Ligi'nden hemen sonra başlaması, oyuncuların üzerinde büyük bir fiziksel baskı yaratmıştı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Milletler Ligi'nden hemen sonra başlaması, oyuncuların üzerinde büyük bir fiziksel baskı yaratmıştı.

Sporcular, Milletler Ligi’nde yaşanan yoğun tempo dolaysıyla sakatlanmış, Paris Olimpiyatları'nda birçok maç kaçırmıştı.

Sporcular, Milletler Ligi’nde yaşanan yoğun tempo dolaysıyla sakatlanmış, Paris Olimpiyatları'nda birçok maç kaçırmıştı.

Bazı voleybolseverler kararı desteklerden bazıları ise bu sistemin riskli olabileceğine dair yorumda bulundu 👇

Bazı voleybolseverler kararı desteklerden bazıları ise bu sistemin riskli olabileceğine dair yorumda bulundu 👇
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