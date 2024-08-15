İyi mi Oldu Kötü mü? Filenin Sultanları'nı İlgilendiren 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları Kararı
İyi mi Oldu Kötü mü? Filenin Sultanları'nı İlgilendiren 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları Kararı
Amerika'da Los Angeles'ın ev sahipliği yapacağı 2028 Olimpiyat Oyunları voleybol katılım kriterleri belli oldu. Ülkeler, artık dünyanın en büyük spor organizasyonunda yer alabilmek için ayrı bir eleme turnuvası oynamayacak.
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2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılacak 12 takım, geleneksel eleme turnuvaları yerine, kıta şampiyonaları ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla belirlenecek.
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İşte 2028 Olimpiyatları için kota dağılımı 👇
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın Milletler Ligi'nden hemen sonra başlaması, oyuncuların üzerinde büyük bir fiziksel baskı yaratmıştı.
Sporcular, Milletler Ligi’nde yaşanan yoğun tempo dolaysıyla sakatlanmış, Paris Olimpiyatları'nda birçok maç kaçırmıştı.
Bazı voleybolseverler kararı desteklerden bazıları ise bu sistemin riskli olabileceğine dair yorumda bulundu 👇
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