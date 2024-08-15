Ayrılık Çok Yakın: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile Fenerbahçe'nin Anlaşmasını Bekliyor!
Ayrılık Çok Yakın: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile Fenerbahçe'nin Anlaşmasını Bekliyor!
Ferdi Kadıoğlu, İngiltere yolcusu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli oyuncu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın teklifini kabul etti ve kulübü Fenerbahçe'nin pazarlığını beklemeye başladı.
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Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.
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2018 yazından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmak üzere.
Yağız Sabuncuoğlu, 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini ve kulüplerin anlaşmalarını beklediğini aktardı.
Fenerbahçe, İngiliz kulüpten bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etmişti.
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