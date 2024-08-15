Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Ayrılık Çok Yakın: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile Fenerbahçe'nin Anlaşmasını Bekliyor!

Ayrılık Çok Yakın: Ferdi Kadıoğlu Brighton ile Fenerbahçe'nin Anlaşmasını Bekliyor!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 15:09

Ferdi Kadıoğlu, İngiltere yolcusu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre milli oyuncu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın teklifini kabul etti ve kulübü Fenerbahçe'nin pazarlığını beklemeye başladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Fenerbahçe'de ayrılık kapıda.

2018 yazından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmak üzere.

2018 yazından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmak üzere.

Yağız Sabuncuoğlu, 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini ve kulüplerin anlaşmalarını beklediğini aktardı.

Yağız Sabuncuoğlu, 25 yaşındaki futbolcunun kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini ve kulüplerin anlaşmalarını beklediğini aktardı.

Fenerbahçe, İngiliz kulüpten bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etmişti.

Fenerbahçe, İngiliz kulüpten bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Brighton, bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif etmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın