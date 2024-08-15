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Bellingham'ın Arda Güler'i Övdüğü Sözler Türk Futbolseverlerin Tepkisine Neden Oldu!

Bellingham'ın Arda Güler'i Övdüğü Sözler Türk Futbolseverlerin Tepkisine Neden Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
15.08.2024 - 14:29

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'ın Süper Kupa maçının ardından Arda Güler hakkında söyledikleri, Türk futbolseverler tarafından tepki aldı.

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2024 UEFA Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.

2024 UEFA Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Eflatun-beyazlılar, Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.

Eflatun-beyazlılar, Atalanta'yı Valverde ve Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 6. kez kupayı müzesine götürdü.
cdnuploads.aa.com.tr

Maçın oyuncusu Real Madrid'den Jude Bellingham seçildi.

Maçın oyuncusu Real Madrid'den Jude Bellingham seçildi.
cdnuploads.aa.com.tr

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı mücadelede yalnızca dört dakika süre alabildi.

Milli futbolcumuz Arda Güler, yedek başladığı mücadelede yalnızca dört dakika süre alabildi.

Karşılaşmanın ardından TRT SPOR'a konuk olan Bellingham, "Onu çok seviyorum. Herkes onu çok seviyor. Çok alçakgönüllü birisi. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." diyerek Arda'dan övgüyle bahsetti.

Karşılaşmanın ardından TRT SPOR'a konuk olan Bellingham, "Onu çok seviyorum. Herkes onu çok seviyor. Çok alçakgönüllü birisi. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." diyerek Arda'dan övgüyle bahsetti.
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Ancak bu sözler, futbolseverler tarafından eleştirildi 👇

Ancak bu sözler, futbolseverler tarafından eleştirildi 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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