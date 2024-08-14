Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Karşılaşacağı Muhtemel Rakipleri!
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Karşılaşacağı Muhtemel Rakipleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu, oynanan 10 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'e mağlup olarak devler ligi hayalini noktalarken mücadele edeceği Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de netlik kazanmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertli temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
İşte kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonuna ikinci torbadan katılacak Fenerbahçe'nin olası rakipleri 👇
Ligin yeni formatında her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.
8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım, son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım, play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takım ise elenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taraftarların 30 Ağustos'taki kura ile belli olacak rakiplerine dair yorumları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın