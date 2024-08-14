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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Karşılaşacağı Muhtemel Rakipleri!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Karşılaşacağı Muhtemel Rakipleri!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
14.08.2024 - 09:42

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu, oynanan 10 maçla tamamlandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'e mağlup olarak devler ligi hayalini noktalarken mücadele edeceği Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de netlik kazanmaya başladı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertli temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertli temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.
cdnuploads.aa.com.tr

İşte kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonuna ikinci torbadan katılacak Fenerbahçe'nin olası rakipleri 👇

İşte kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük ikinci organizasyonuna ikinci torbadan katılacak Fenerbahçe'nin olası rakipleri 👇

Ligin yeni formatında her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.

Ligin yeni formatında her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere toplam 8 farklı takımla 4'ü iç sahada 4'ü deplasmanda 8 maç oynayacak.
cdnuploads.aa.com.tr

8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım, son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım, play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takım ise elenecek.

8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım, son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım, play-off turuna yükselecek. Son 12 sıradaki takım ise elenecek.
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Taraftarların 30 Ağustos'taki kura ile belli olacak rakiplerine dair yorumları 👇

Taraftarların 30 Ağustos'taki kura ile belli olacak rakiplerine dair yorumları 👇
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