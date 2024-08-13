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Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Fenerbahçe - Lille Maçının Bitişiyle Kendini Tutamadı!

Galatasaray'ın Yıldızı Mauro Icardi Fenerbahçe - Lille Maçının Bitişiyle Kendini Tutamadı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 23:38

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille’i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, ikinci maçın 90 dakikasını 1-0 önde kapattı. Bu sonuçla uzatmalara giden mücadelenin 118. dakikasında Lille penaltıdan eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Mourinho ve ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Mourinho ve ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Mücadelenin hemen ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Simge'nin Aşkın Olayım parçasıyla paylaşımda bulundu.

Mücadelenin hemen ardından Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Simge'nin Aşkın Olayım parçasıyla paylaşımda bulundu.

Icardi'nin paylaşımı 👇

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