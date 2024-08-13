Lille'e Mağlup Olarak Şampiyonlar Ligi'nden Elenen Fenerbahçe'ye Gelen Tepkiler!

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, 2-1'in rövanşında evinde Fransız ekibiyle 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Jouse Mourinho, kariyerinde ilk kez Avrupa Kupaları eleme aşamasında kaybetti. Beklenmeyen sonucun ardından sarı-lacivertli taraftarlar, hem şansızlıktan dert yandı hem de yönetimi eleştirdi. İşte karşılaşmaya dair yorumlar 👇