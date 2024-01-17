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Bir Kişinin Ücreti Ödememesine İsyan Eden Dolmuş Şoförü: 'Bir Gün Şu Koltukta 1 Saat Oturun da Bizi Anlayın'

Bir Kişinin Ücreti Ödememesine İsyan Eden Dolmuş Şoförü: 'Bir Gün Şu Koltukta 1 Saat Oturun da Bizi Anlayın'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 18:44

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İstanbul'da bir dolmuş şoförü, kalabalığın içerisinden bir kişinin ücreti ödememesine isyan etti. Ücreti ödemeyen kişiye isyan eden şoför, ödemeyi kimin yapmadığını da bilmediği için ortaya konuştu.

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Dolmuş şoförü o anlarda para vermeyen kişiye bela okurken, 'Anan baban seni doğurmamış, s.çmış' dedi.

Dolmuş şoförü o anlarda para vermeyen kişiye bela okurken, 'Anan baban seni doğurmamış, s.çmış' dedi.

İsyan eden şoför sözlerinin devamında ise, 'Bir gün şu koltukta 1 saat oturun da bizi anlayın. Hanginizi indirdik bugüne kadar param yok dediniz diye?' dedi.

İsyan eden şoför sözlerinin devamında ise, 'Bir gün şu koltukta 1 saat oturun da bizi anlayın. Hanginizi indirdik bugüne kadar param yok dediniz diye?' dedi.

İşte o anlar: 👇

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