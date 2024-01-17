Bir Kişinin Ücreti Ödememesine İsyan Eden Dolmuş Şoförü: 'Bir Gün Şu Koltukta 1 Saat Oturun da Bizi Anlayın'

İstanbul'da bir dolmuş şoförü, kalabalığın içerisinden bir kişinin ücreti ödememesine isyan etti. Ücreti ödemeyen kişiye isyan eden şoför, ödemeyi kimin yapmadığını da bilmediği için ortaya konuştu.
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Dolmuş şoförü o anlarda para vermeyen kişiye bela okurken, 'Anan baban seni doğurmamış, s.çmış' dedi.
İsyan eden şoför sözlerinin devamında ise, 'Bir gün şu koltukta 1 saat oturun da bizi anlayın. Hanginizi indirdik bugüne kadar param yok dediniz diye?' dedi.
İşte o anlar: 👇
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