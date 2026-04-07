Bir Kadın Evliliğindeki 5 Finansal Kuralı Paylaştı: "Zengin Görünmeyi Değil Zengin Olmayı Hedefliyoruz"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.04.2026 - 16:36

Evlilikte ortak hedefler oldukça önemli. Ortak bir vizyonun olması, hem bugünün harcamalarını daha anlamlı kılıyor hem de geleceğe dair belirsizliği azaltıyor. Bu aynı zamanda hayatın getirebileceği sürprizlere karşı birlikte güçlü durabilmeyi sağladığından evlilikteki pek çok krizin de önüne geçmeyi sağlıyor. 

'destinasaccilarli' isimli içerik üreticisi evliliğindeki 5 finansal kuralı paylaştı. Paylaştığı kurallar pek çok çifte de fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DU3l-...
İşte pek çok çifte ilham veren o kurallar;

  • Zengin Görünmek Yerine Gerçekten Zengin Olmayı Hedeflemek: Gösteriş amaçlı lüks harcamalar (örneğin son model araba almak) yerine, parayı yatırıma yönlendirmek.

  • Ortak Kredi Kartı Kullanımı: Faturalar ve evle ilgili tüm masrafları tek bir ortak karttan ödeyerek 'kim ödedi' tartışmasının önüne geçmek.

  • Ortak Finansal Hedef Belirlemek: Birlikte bir hayat kurarken ortak bir yatırım planı üzerine çalışmak ve geleceği beraber planlamak.

  • Pahalı Harcamalarda Birbirine Danışmak: Yüksek tutarlı bir satın alım yapılacağı zaman eşlerin birbirinden onay veya görüş alması.

  • Gelir Konusunda Tam Şeffaflık: Birbirinin ne kadar kazandığını net bir şekilde bilmek, hatta bunu takip etmek için ortak bir Excel tablosu tutmak.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
