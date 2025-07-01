Bir İçerik Üreticisi Tüm Tatilini ve Kombinlerini Fotoğraf Çekeceği Yerlere Göre Planladığını Anlattı

Bir içerik üreticisi, tatil anlayışına dair paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Biliyorsunuz ki sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle fotoğraflara verilen önemde bir artış oldu. Artık kombinlere, mekanlara daha çok dikkat edenler oluyor. İçerik üreticisi kadın da tatillerini fotoğraf çekeceği yerlere göre planladığını anlatmıştı. Her gün ne giyeceğini de listeliyordu. Gelin detaylara geçelim!
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İşte o anlar 👇
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Sadece fotoğraflar için bir tatil organize etmek konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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