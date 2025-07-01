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Bir İçerik Üreticisi Tüm Tatilini ve Kombinlerini Fotoğraf Çekeceği Yerlere Göre Planladığını Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Tüm Tatilini ve Kombinlerini Fotoğraf Çekeceği Yerlere Göre Planladığını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 13:05

İçerik Devam Ediyor

Bir içerik üreticisi, tatil anlayışına dair paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Biliyorsunuz ki sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle fotoğraflara verilen önemde bir artış oldu. Artık kombinlere, mekanlara daha çok dikkat edenler oluyor. İçerik üreticisi kadın da tatillerini fotoğraf çekeceği yerlere göre planladığını anlatmıştı. Her gün ne giyeceğini de listeliyordu. Gelin detaylara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Sadece fotoğraflar için bir tatil organize etmek konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Sadece fotoğraflar için bir tatil organize etmek konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Farz edelim ki Instagram’ın hayatımızda olmadığı bir dünyadayız yine de fotoğraflar ve kombinler böylesine önemli olur muydu? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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