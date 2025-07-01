İstanbul’da 20 Bin TL’ye Kiraya Verilen Daire, “Utanmadan Nasıl İlana Koydunuz” Dedirtti

İstanbul’daki emlak sektörü akıllara durgunluk veriyor. Şimdiyse yine eve göre oldukça yüksek bir fiyat istenen bir ilanla karşınızdayız. @ozkanozanoz adlı TikTok kullanıcısının fark ettiği ve paylaştığı ilan kısa sürede gündem oldu. Pangaaltı’da konumlanan ev için 20 bin TL kira istenmişti. Değer mi diyecek olursanız da gelin önce videoyu izleyelim…
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Konumun fiyatları etkilediği bir gerçek.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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