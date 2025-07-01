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İstanbul’da 20 Bin TL’ye Kiraya Verilen Daire, “Utanmadan Nasıl İlana Koydunuz” Dedirtti

İstanbul’da 20 Bin TL’ye Kiraya Verilen Daire, “Utanmadan Nasıl İlana Koydunuz” Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 11:32

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İstanbul’daki emlak sektörü akıllara durgunluk veriyor. Şimdiyse yine eve göre oldukça yüksek bir fiyat istenen bir ilanla karşınızdayız. @ozkanozanoz adlı TikTok kullanıcısının fark ettiği ve paylaştığı ilan kısa sürede gündem oldu. Pangaaltı’da konumlanan ev için 20 bin TL kira istenmişti. Değer mi diyecek olursanız da gelin önce videoyu izleyelim…

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Konumun fiyatları etkilediği bir gerçek.

Konumun fiyatları etkilediği bir gerçek.

Ancak bunun için de bir orantı olmalı diye düşünüyoruz… Sırf merkezi konumda olması ilandaki evi yaşanılabilir kılmıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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