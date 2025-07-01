1. Sınıfa Giden Çocuğuna Verilen Ödevdeki Soruya Sinirlenen Vatandaş Sitemini Paylaştı: “Böyle Soru mu Olur?”

Bir baba, 1. sınıfa giden çocuğuna ödev yaptırırken bir soruya dikkat kesildi. Sorunun 1. sınıf seviyesi için zor olduğunu düşünen baba sosyal medyada tepki göstermek istedi. Soruyu kayda aldı ve “Böyle soru mu olur?” sözleriyle sitem etti. İzleyiciler ise kısa sürede etkileşim verdi. Sorunun aslında basit olduğunu dile getirdiler. Gelin birlikte bakalım!