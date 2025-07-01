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1. Sınıfa Giden Çocuğuna Verilen Ödevdeki Soruya Sinirlenen Vatandaş Sitemini Paylaştı: “Böyle Soru mu Olur?”

1. Sınıfa Giden Çocuğuna Verilen Ödevdeki Soruya Sinirlenen Vatandaş Sitemini Paylaştı: “Böyle Soru mu Olur?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 09:42

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Bir baba, 1. sınıfa giden çocuğuna ödev yaptırırken bir soruya dikkat kesildi. Sorunun 1. sınıf seviyesi için zor olduğunu düşünen baba sosyal medyada tepki göstermek istedi. Soruyu kayda aldı ve “Böyle soru mu olur?” sözleriyle sitem etti. İzleyiciler ise kısa sürede etkileşim verdi. Sorunun aslında basit olduğunu dile getirdiler. Gelin birlikte bakalım!

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İlk bakışta ipucu yok gibi görünse de aslında sorunun mantığı epey basitti.

İlk bakışta ipucu yok gibi görünse de aslında sorunun mantığı epey basitti.

1. sınıf seviyesindeki öğrencilerin sık karşılaştığı bir soru tipiydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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