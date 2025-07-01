Markette Çalışan Bir Türk, Kore’deki İsraf Problemini Paylaştı: Birçok Gıda Çöpe Gidiyor

@moonbella___ adlı Instagram hesabından Kore’deki hayatına dair paylaşımlar yapan Türk kadın, markette çalışırken şaşırdığı bir durumu paylaştı. Paketli gıdaların birçoğu her gün çöpe atılıyordu. Ciddi bir israf problemi olduğunu dile getiren kadın izleyicileri de şaşırttı. Ürünlerin son kullanma tarih süreleri çok kısa olduğu için satılmadan, tüketilmeden çöpe atılıyordu. Gelin detaylara geçelim!