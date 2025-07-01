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Markette Çalışan Bir Türk, Kore’deki İsraf Problemini Paylaştı: Birçok Gıda Çöpe Gidiyor

Markette Çalışan Bir Türk, Kore’deki İsraf Problemini Paylaştı: Birçok Gıda Çöpe Gidiyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 08:50

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@moonbella___ adlı Instagram hesabından Kore’deki hayatına dair paylaşımlar yapan Türk kadın, markette çalışırken şaşırdığı bir durumu paylaştı. Paketli gıdaların birçoğu her gün çöpe atılıyordu. Ciddi bir israf problemi olduğunu dile getiren kadın izleyicileri de şaşırttı. Ürünlerin son kullanma tarih süreleri çok kısa olduğu için satılmadan, tüketilmeden çöpe atılıyordu. Gelin detaylara geçelim!

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Kadın, üretimin fazla tüketimin az olması sebebiyle böyle bir durum yaşandığını da aktardı.

Kadın, üretimin fazla tüketimin az olması sebebiyle böyle bir durum yaşandığını da aktardı.

Marketteyken çöpe gidecek ürünleri tüketilbidiğini ancak dışarı çıkarmanın yasak olduğunu da söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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