Ambulans ve Polis Siren Sesi Çıkarabilen Çocuk Yeteneğiyle Güldürdü

@atashamido adlı Instagram kullanıcısı tenis antrenmanı yaparken yaşadığı ilginç olayı paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu. Yanından geçen çocuklardan biri ambulans ve siren sesi çıkarabiliyordu. Bir anda yeteneğini sergilemek isteyen çocuk, taklide başlayınca sosyal medya kullanıcısı neye uğradığını şaşırmıştı. Gülmemek için kendini zor tutan genç, paylaşımıyla izleyenleri de güldürdü. Gelin birlikte bakalım!