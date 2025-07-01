Ambulans ve Polis Siren Sesi Çıkarabilen Çocuk Yeteneğiyle Güldürdü

@atashamido adlı Instagram kullanıcısı tenis antrenmanı yaparken yaşadığı ilginç olayı paylaşmasıyla etkileşimlerle buluştu. Yanından geçen çocuklardan biri ambulans ve siren sesi çıkarabiliyordu. Bir anda yeteneğini sergilemek isteyen çocuk, taklide başlayınca sosyal medya kullanıcısı neye uğradığını şaşırmıştı. Gülmemek için kendini zor tutan genç, paylaşımıyla izleyenleri de güldürdü. Gelin birlikte bakalım!
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Bu kadar iyi bir taklit düşünmüyordunuz kabul edin.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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