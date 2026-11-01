Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın Üç Yöneticiden İstifa İstediği İddiasına Yanıt Verdi

Fenerbahçe Kulübü, yönetime ilişkin iddialara yanıt olarak yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elis Buse Araç tarafından paylaşılan, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Yöneticilerimiz Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet, tarifeli uçakla seyahat ederek Barcelona–Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etmişlerdir. Haberde adı geçen Ömer Onan ise son iki yıldır Barcelona şehrine dahi gitmemiştir. Başkanımızın söz konusu yöneticilerimize futbol takımımızla ilgili herhangi bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle kendilerine tepki gösterdiği veya istifalarını istediği yönündeki iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Haberde aktarılan konuşmalar yaşanmamış, iddia edilen yönetim krizi hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır. Fenerbahçe'mizin içinde bulunduğu hassas dönemi fırsat bilerek, kulübümüzün yönetiminde ayrışma varmış algısı yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz.”