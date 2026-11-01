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Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın Üç Yöneticiden İstifa İstediği İddiasına Yanıt Verdi

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın Üç Yöneticiden İstifa İstediği İddiasına Yanıt Verdi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 22:39
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın yöneticiler Batuhan Özdemir, Savaş Adalet ve Ömer Onan'dan istifa istediği iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Kulüp, Elis Buse Araç tarafından paylaşılan iddiaların tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu duyurdu. Açıklamada Özdemir ile Adalet'in Barcelona-Real Madrid maçını tarifeli uçakla gidip yerinde izlediği, Onan'ın ise son iki yıldır Barcelona'ya gitmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Göztepe yenilgisinin ardından olağanüstü toplanmıştı.

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Kulüp iddiaları gerçek dışı buldu.

Kulüp iddiaları gerçek dışı buldu.

Fenerbahçe Kulübü, yönetime ilişkin iddialara yanıt olarak yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Elis Buse Araç tarafından paylaşılan, Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz hakkında ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve hayal ürünüdür. Yöneticilerimiz Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet, tarifeli uçakla seyahat ederek Barcelona–Real Madrid karşılaşmasını yerinde takip etmişlerdir. Haberde adı geçen Ömer Onan ise son iki yıldır Barcelona şehrine dahi gitmemiştir. Başkanımızın söz konusu yöneticilerimize futbol takımımızla ilgili herhangi bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle kendilerine tepki gösterdiği veya istifalarını istediği yönündeki iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Haberde aktarılan konuşmalar yaşanmamış, iddia edilen yönetim krizi hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır. Fenerbahçe'mizin içinde bulunduğu hassas dönemi fırsat bilerek, kulübümüzün yönetiminde ayrışma varmış algısı yaratmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz.”

Barcelona seyahati yanıt konusu oldu.

Barcelona seyahati yanıt konusu oldu.

Açıklamada adı geçen Batuhan Özdemir ve Savaş Adalet Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi, Ömer Onan ise Futbol A.Ş. yöneticisi. Kulübün yanıtı, Aziz Yıldırım'ın bu üç yöneticiye futbol takımıyla ilgili bir görev verdiği, Barcelona seyahati nedeniyle tepki gösterdiği ve istifalarını istediği yönündeki iddialara ilişkin. Özdemir ile Adalet'in tarifeli uçakla gittiği Barcelona-Real Madrid karşılaşması geçen hafta oynanmıştı. Kulüp, bu seyahat nedeniyle yönetimde bir kriz yaşandığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Yönetim Göztepe yenilgisinin ardından toplanmıştı.

Yönetim Göztepe yenilgisinin ardından toplanmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 yenilmesinin ardından 1 Kasım Pazar günü saat 14.00'te olağanüstü toplanmıştı. Göztepe maçında tribünlerden “Yönetim istifa” tezahüratları yükselmişti. Toplantıya Aziz Yıldırım'ın uzaktan bağlantıyla katıldığı iddia edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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