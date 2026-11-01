Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın Üç Yöneticiden İstifa İstediği İddiasına Yanıt Verdi
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Fenerbahçe Kulübü, Başkan Aziz Yıldırım'ın yöneticiler Batuhan Özdemir, Savaş Adalet ve Ömer Onan'dan istifa istediği iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Kulüp, Elis Buse Araç tarafından paylaşılan iddiaların tamamen gerçek dışı ve hayal ürünü olduğunu duyurdu. Açıklamada Özdemir ile Adalet'in Barcelona-Real Madrid maçını tarifeli uçakla gidip yerinde izlediği, Onan'ın ise son iki yıldır Barcelona'ya gitmediği belirtildi. Fenerbahçe yönetimi, Göztepe yenilgisinin ardından olağanüstü toplanmıştı.
Kulüp iddiaları gerçek dışı buldu.
Barcelona seyahati yanıt konusu oldu.
Yönetim Göztepe yenilgisinin ardından toplanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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