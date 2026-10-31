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Fenerbahçe'de Statta da Sosyal Medyada da Aynı Talepler Yükseldi: "Yönetim İstifa"

Fenerbahçe'de Statta da Sosyal Medyada da Aynı Talepler Yükseldi: "Yönetim İstifa"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 21:30
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Fenerbahçe sahasında iki dakikada yediği iki golle Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. 10. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde taraftar isyan etti. 

Tribünde 'istifa' seslerine sosyal medyadaki paylaşımlar da eklendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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