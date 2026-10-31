Fenerbahçe'de Statta da Sosyal Medyada da Aynı Talepler Yükseldi: "Yönetim İstifa"

Fenerbahçe sahasında iki dakikada yediği iki golle Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. 10. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde taraftar isyan etti.

Tribünde 'istifa' seslerine sosyal medyadaki paylaşımlar da eklendi.