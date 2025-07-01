Say Say Bitmedi! Van’da Bir Aşiret Düğününde Geline 2 Kilo Altın, Damada 6,5 Milyon TL Takıldı

Van’da tanınan bir aşiretin düğünü gerçekleşti. Organizasyon göz kamaştırırken, geline 2 kilo altın damada da 6,5 milyon TL takılması gündem oldu. Paraları saymak için tam 14 kişi masa başına geçti. Düğünün davetli sayısı ise 5 bin kişiyi bulmuştu. Aşiret düğünlerinden benzer sahnelere sizler de denk gelmişsinizdir. Gelin bir de bu düğüne bakalım!
Kaynak: İHA
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Takı töreni 5 saat sürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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