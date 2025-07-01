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Say Say Bitmedi! Van’da Bir Aşiret Düğününde Geline 2 Kilo Altın, Damada 6,5 Milyon TL Takıldı

Say Say Bitmedi! Van’da Bir Aşiret Düğününde Geline 2 Kilo Altın, Damada 6,5 Milyon TL Takıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.07.2025 - 12:08

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Van’da tanınan bir aşiretin düğünü gerçekleşti. Organizasyon göz kamaştırırken, geline 2 kilo altın damada da 6,5 milyon TL takılması gündem oldu. Paraları saymak için tam 14 kişi masa başına geçti. Düğünün davetli sayısı ise 5 bin kişiyi bulmuştu. Aşiret düğünlerinden benzer sahnelere sizler de denk gelmişsinizdir. Gelin bir de bu düğüne bakalım!

Kaynak: İHA

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İşte o anlar 👇

Takı töreni 5 saat sürdü.

Takı töreni 5 saat sürdü.

Yemekli düzenenlenen düğünde 1 ton et tüketildi. 2 gün süren düğünde 9 bin kişiye kadar ikram yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir düğün ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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