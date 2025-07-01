Say Say Bitmedi! Van’da Bir Aşiret Düğününde Geline 2 Kilo Altın, Damada 6,5 Milyon TL Takıldı

Van’da tanınan bir aşiretin düğünü gerçekleşti. Organizasyon göz kamaştırırken, geline 2 kilo altın damada da 6,5 milyon TL takılması gündem oldu. Paraları saymak için tam 14 kişi masa başına geçti. Düğünün davetli sayısı ise 5 bin kişiyi bulmuştu. Aşiret düğünlerinden benzer sahnelere sizler de denk gelmişsinizdir. Gelin bir de bu düğüne bakalım!

Kaynak: İHA