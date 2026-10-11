Bir Barda Çıkan Kavgadan Brexit'e Dünya Tarihinin Akışını Değiştiren 5 Kelebek Etkisi

1. Elian Gonzalez krizi ve Irak Savaşı

Kasım 1999'da annesiyle birlikte Küba'dan Florida'ya sandalla kaçmaya çalışan 5 yaşındaki Elian Gonzalez, yolculuk sırasında annesini kaybetti ve denizde kurtarılarak Miami'deki akrabalarının yanına yerleşti. Çocuğun babası ise Küba'da yaşıyordu ve oğlunun geri verilmesini istedi. Haftalarca süren tartışma, Nisan 2000'de federal ajanların eve baskın düzenleyip çocuğu almasıyla sona erdi. Silahlı bir ajanın çocuğu kucakladığı fotoğraf dünya basınında geniş yer buldu ve Miami'deki Kübalı göçmen topluluğunun dönemin Demokrat yönetimine tepkisini artırdı. Aynı yılın kasımında Florida'da George W. Bush ile Al Gore arasındaki fark yalnızca 537 oy oldu ve Bush başkan seçildi. Bush yönetimi 2003'te Irak'a girdi.

2. Jack Ryan'ın boşanma skandalı ve Obama

2004'te Illinois'te ABD Senatosu seçimine Cumhuriyetçi aday olarak giren Jack Ryan'ın, oyuncu Jeri Ryan'dan boşanma dosyaları mahkeme kararıyla kamuoyuna açıldı. Dosyalardaki iddialar basında geniş yankı buldu ve Ryan adaylıktan çekildi. Yerine gelen Alan Keyes'e karşı seçime giren Barack Obama, Senato'ya büyük farkla girdi. Aynı yıl Demokratların ulusal kongresinde yaptığı konuşmayla ülke çapında tanınan Obama, 2008'de Beyaz Saray'a giden yolu açtı.

3. Woodrow Wilson, Ho Chi Minh ve Vietnam Savaşı

1919'da Paris'te toplanan Barış Konferansı sırasında Ho Chi Minh, o dönem Nguyen Ai Quoc adıyla Vietnam halkı için daha fazla hak talep eden bir dilekçeyi konferansa sunmaya çalıştı. Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın savunduğu 'ulusların kendi kaderini belirleme hakkı' ilkesine güveniyordu. Ancak görüşme talebi kabul edilmedi. Genç Vietnamlı 1920'de Fransız Komünist Partisi'nin kurucuları arasına katıldı, ardından Sovyetler'e giderek komünizmle yollarını birleştirdi. 1945'te Vietnam'ın bağımsızlığını ilan eden Ho Chi Minh'in öncülük ettiği mücadele, yıllar sonra Vietnam Savaşı'na dönüştü.

4. Eric Joyce'un bar kavgası ve Brexit

Şubat 2012'de İngiliz Avam Kamarası'nın bar bölümünde, o dönem İşçi Partisi milletvekili olan Eric Joyce, sarhoşken çıkardığı kavgada birkaç kişiye saldırdı. Joyce partiden ayrıldı ve Falkirk seçim bölgesindeki adaylık boşaldı. 2013'te bu bölgedeki aday belirleme süreci sendikaların üye kaydettirdiği iddialarıyla skandala dönüştü. Parti lideri Ed Miliband sendika ilişkilerini ve üyelik kurallarını değiştirdi, kısa süre sonra birkaç sterlinle destekçi olarak oy kullanmak mümkün hale geldi. Bu düzenleme Jeremy Corbyn'in 2015'te parti liderliğine gelmesinin önünü açtı. İngiltere'yi Brexit'e sürükleyen süreçte İşçi Partisi'ndeki bu kırılma da bir halka olarak gösteriliyor.

5. Lionel Logue, Murdoch ailesi ve Fox News

Avustralyalı konuşma terapisti Lionel Logue, Kral VI. George'un kekemeliğini tedavi etmesiyle tanınıyor. Rupert Murdoch'un anlattığına göre Logue, gazeteci olmak isteyen babası Keith Murdoch'un kekemeliğini de tedavi etti. Keith Murdoch gazetecilikte ilerledi ve kurduğu medya imparatorluğunu oğlu Rupert'e bıraktı. Rupert Murdoch 1996'da ABD'de Fox News'i kurdu ve kanal, Amerikan siyasetini şekillendiren en etkili yayın organlarından biri haline geldi.

Bu örnekler, bugün sıradan saydığımız bir karar ya da bir tesadüfün yıllar sonra hayatımızı şekillendiren bir sonuca dönüşebildiğini gösteriyor.