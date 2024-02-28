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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Vatandaşa Hakaret Etti: 'Sen Kimsin Lan? Ş..efsiz!'

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Vatandaşa Hakaret Etti: 'Sen Kimsin Lan? Ş..efsiz!'

Belediye Başkanı Küfür
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 11:18

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, vatandaşa hakaret etti. O anlarda salonda CHP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel de bulunuyordu.

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O anlarda bir vatandaş, 'Diğer belediye başkan adayları yok mu?' diye sorarken, Battal İlgezdi ise, 'Buyursun gelsinler, herkes buraya davetlidir' diyor.

O anlarda bir vatandaş, 'Diğer belediye başkan adayları yok mu?' diye sorarken, Battal İlgezdi ise, 'Buyursun gelsinler, herkes buraya davetlidir' diyor.

Ardından konuşmaya devam eden vatandaş, 'Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz' derken İlgeldi ise, 'Sana kaç para verdiler lan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Seni buraya getiren ş..efsizdir. Haddini bil. Sen kimsin lan? Hadsiz herif. Seni kimin gönderdiğini biliyorum' diyerek bağırdı.

Ardından konuşmaya devam eden vatandaş, 'Peşkeş çekiyorsunuz, haksız yere mağdur ediyorsunuz' derken İlgeldi ise, 'Sana kaç para verdiler lan? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Seni buraya getiren ş..efsizdir. Haddini bil. Sen kimsin lan? Hadsiz herif. Seni kimin gönderdiğini biliyorum' diyerek bağırdı.

İşte o anlar: 👇

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