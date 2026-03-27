Arka Sokaklar'ın İptal Edilmesinden Cennetin Çocukları'nın Yeni Afişine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

TRT Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2026 - 23:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

27 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları'nda kadro tamamen değişti. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından 5 oyuncu daha hikayenin değişmesiyle diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in yeni başrol olduğu Cennetin Çocukları'nda şimdi de afiş değişikliğine gidildi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü yayınlanmadı.

Kanal D'nin 22 sezondur devam eden uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümü beklenirken seyirciyi şaşırtan bir şey oldu. Arka Sokaklar'ın özet bölümünün başlaması beklenirken geçtiğimiz bölümün tekrarı yayınlandı. Sosyal medyada 'Arka Sokaklar bu akşam var mı?' sorusu soruldu. Kanal D, yayın akışını değiştirdi ve Arka Sokaklar'ın yeni bölümü iptal edildi.

Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü son anda iptal etti.

22 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü son anda iptal edildi. Yeni bölüm bekleyen seyirci Arka Sokaklar'ın tekrar bölümüyle ekrana geldiğini fark etti. 'Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı?' sorusuna gazeteci Birsen Altuntaş'tan yanıt geldi.

NOW'ın yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta'da flaş ayrılık yaşandı.

NOW'ın yeni dizisi Doktor: Başka Hayatta henüz 3 bölümdür yayınlanıyor. Yayında olan diziler arasında farklı hikayesiyle öne çıkan Doktor: Başka Hayatta'nın yeni bölümleri gündem olurken diziden flaş bir ayrılık yaşandı.

2023-2025 yılları arasında NOW'da yayınlanan Kızıl Goncalar'daki rol arkadaşlarının arası açıldı.

Geçtiğimiz sezonların en sevilen yerli dizilerinden Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakteriyle popülerliğini katlayan Mert Yazıcıoğlu'nu eski rol arkadaşı takipten çıktı. Dizinin çekimlerinin devam ettiği dönem Yazıcıoğlu'yla çok yakın oldukları bilinen Mert Turak, Instagram'da genç oyuncuyu takip etmeyi bırakırken Mert Yazıcıoğlu, Turak'ı takip etmeye devam ediyor.

Yerli dizilerin sürelerinin çok uzun olması oyuncular ve dizi ekiplerinin en büyük sorunu olmaya devam ediyor.

Son olarak Show TV'deki Rüya Gibi dizisinde başrol olan Seda Bakan, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Seda Bakan, yerli dizilerin çok uzun olmasına isyan ederek bu konuda açıklama yaptı.

Türk televizyon efsanelerinden Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri bazı dizilerin yeni bölümünden fazla reyting alıyor.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün tekrardan çekilmesi her gün sosyal medyada gündem oluyor. Dizinin Hayriye'si  Güven Hokna, iyi bir yapımcıyla tüm kadronun tekrardan toplanabileceğini açıklamıştı. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, yeniden çekilme iddiasına yanıt verdi.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek ve Serhat boşandı.

NOW'ın iddialı aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı'nda beklenen oldu. Serhat ve Melek'in sonunda boşandığı dizide Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat'a seyirciden beklenmedik bir hediye geldi. Seyirciler, Aybüke Pusat'a dizide boşanmasının şerefine baklava gönderdi.

TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz sezonun en çok izlenen dizileri arasında.

Şimdiyse dizinin Adil’i ve Esme’sine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal birbirlerinin en sevdiği repliklerini açıkladı.

Show TV’de yeni sezonda başlayan Veliaht dizisi için yolun sonuna gelindi.

26 bölüm boyunca yayınlanan dizi ne yazık ki final kararı alarak ekran yolculuğunu sonlandırdı. Başlıca rollerde olan Erkan Kolçak Köstendil de veda paylaşımı yaptı.

Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler’in bitiş sürecine dair konuştu.

Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler’in neden sona erdiğine dair açıklamada bulundu. Programın bitiş sürecinde ekip içinde yaşanan değişimlerden söz etti. Özellikle bazı isimlerin ayrılmasının dengeleri etkilediğini anlattı. Ayrılıkların ardından bir sezon daha devam ettiklerini söyledi. Ancak o dönemin sonunda ekibin iyice yorulduğunu ifade etti.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
