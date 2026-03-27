Oğuzhan Koç Çok Güzel Hareketler Programının Bitme Sebebini İlk Kez Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
27.03.2026 - 08:51

Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler’in neden sona erdiğine dair açıklamada bulundu. Programın bitiş sürecinde ekip içinde yaşanan değişimlerden söz etti. Özellikle bazı isimlerin ayrılmasının dengeleri etkilediğini anlattı. Ayrılıkların ardından bir sezon daha devam ettiklerini söyledi. Ancak o dönemin sonunda ekibin iyice yorulduğunu ifade etti. Gelin detaylara geçelim…

Oğuzhan Koç, Çok Güzel Hareketler’in bitiş sürecine dair konuştu.

Programın sona ermesinde birden fazla neden olduğunu anlattı. İlk olarak ekip içindeki ayrılıklardan söz etti. Ona göre bazı isimlerin projeden ayrılması önemli bir kırılma yaratmıştı. Koç, “5-6 kişilik bir ekibimiz ‘biz başka bir yol çizmek istiyoruz kendimize’ dediler. Hepsi de çok yetenekli oyunculardı.” sözleriyle o dönemi anlattı. Bu ayrılıkların ardından hemen final kararı alınmadığını da belirtti. Ekip olarak bir sezon daha devam etmeyi denediklerini söyledi. O sezonun da kötü geçmediğini ifade etti. Hatta sürecin kendi içinde keyifli olduğunu dile getirdi.

Bu noktada Yılmaz Erdoğan’la konuştuklarını söyledi. “Onların ayrılığından sonra bir sezon daha deneyelim oldu. O sezon da çok keyifliydi ama o sezon bittiğinde Yılmaz Erdoğan’a gidip şey dedik; bizim pilimiz her anlamda bitti.” sözleriyle yaşananları aktardı. Koç sadece ekipteki eksilmelerin değil çalışma biçiminin de zorlayıcı olduğunu belirtti. Programın yükünün çok fazla olduğunu söyledi. Yazım süreci, sahneleme ve oyunculuk tarafının aynı anda yürüdüğünü anlattı. “Programın tamamını yazıp, tamamının rejisini yapıp, tamamında oynamak çok sağlıklı değildi.” diyerek bu yoğunluğu tarif etti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
