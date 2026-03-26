Burcu Binici, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz Dizilerine Hayranlığını Dile Getirdi

Oyuncu bir dönem televizyon projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan isimler arasında. Katıldığı programda da güncel yapımları yakından takip ettiğini dile getirdi. İzlediği diziler arasında Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz olduğunu söyledi ve iki yapımın da oyuncu kadrosunu başarılı bulduğunu ifade etti. Binici, “Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz dizilerini izliyorum. Castları çok başarılı. Hatta Pazartesi günleri Uzak Şehir oyuna denk gelince üzülüyorum.” sözlerini kullandı.