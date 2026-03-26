Veliaht’ın Başrol Oyuncusu Akın Akınözü Final Kararı Alan Dizisi İçin Veda Paylaşımı Yaptı

Veliaht’ın Başrol Oyuncusu Akın Akınözü Final Kararı Alan Dizisi İçin Veda Paylaşımı Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.03.2026 - 18:28

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht dizisi yeni sezonda başlayan projeler arasında yer alıyordu. Dizi için alınan final kararı uzun süre gündemden düşmemişti. Reyting performansı beklenen seviyeye ulaşmayınca Veliaht’ın ekran yolculuğu kısa sürdü. Dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü de projeye veda etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını dile getirdi. İşte detaylar…

Veliaht dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığında güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken projelerdendi.

Veliaht dizisi Show TV ekranlarında yayın hayatına başladığında güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken projelerdendi.

Dizi İstanbul çekimleriyle başlamış ardından hikaye Kars’ta devam ederek yeni bir soluk kazanmıştı. Kars’ta geçen çekimler bir gün olsun sosyal medya gündeminden düşmemiş, görsel şölen dizi izleyicilerini büyülemişti. Ancak reytingler beklentiyi karşılamadı ve yapım 26. bölümüyle finale karar verdi.

Dizide başrol karakter olan Timur’a hayat veren Akın Akınözü de sevilen karakterine veda etmeden yapamadı.

İşte Akın Akınözü’nün Timur’a ve Veliaht’a veda sözleri 👇

İşte Akın Akınözü’nün Timur’a ve Veliaht’a veda sözleri 👇

“Bir gün dersin ki:

'Yol bitti.'

Oysa bazı yollar bitmez...

Sadece seni başka birine dönüştürür.

Dersin ki:

'Hikâyem bitti.'

Hikâye bitmez...

Sadece kabuk değiştirir.

Burası sadece bir proje degildi...

Burası Veliaht'tı.

Burası,

Sanatta kendimi değil,

Kendimde sanatı sevmeyi öğrendiğim yerdi.

Oldu mu Annem?

Benden sana,

Veliaht oldu mu?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
