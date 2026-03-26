article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17 Dizisinin Kadrosu Netleşti: Son Oyuncularla da Anlaşma Sağlandı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.03.2026 - 17:00

Kanal D’nin yeni projesi “Daha 17” dizisinde hazırlık süreci tamamlandı. Gençlik hikayesiyle öne çıkan yapım kısa sürede merak uyandırmıştı. Çekim öncesi yapılan okuma provasıyla ekip ilk kez bir araya geldi. Dizinin geniş oyuncu kadrosu da artık netlik kazandı. İstanbul’da başlayacak çekimler için geri sayım başladı. Projede deneyimli isimlerle genç oyuncular bir araya gelecek. İşte detaylar…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Daha 17” dizisi yeni yayın dönemi için hazırlanan iddialı projeler arasında yer alıyor.

Yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği dizi için çekimler öncesinde İstanbul’da gerçekleştirilen okuma provasında ekip ilk kez bir araya geldi. 

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz ve Çağdaş Onur Öztürk yer alıyor. Kadronun genç yüzleri arasında Çağan Efe Ak, Helin Elveren ve Ceren Ayruk bulunuyor.

Diziye sonradan katılan oyuncularla kadro daha da genişledi.

Melis Babadağ projede Özlem karakteriyle yer alacak. Bülent Seyran ise Nuray’ın eşi İlhan rolüyle hikayeye dahil olacak. Cemal Toktaş, komiser Mustafa karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Güneş Hayat dizide Özlem’in annesi Suna’yı canlandıracak. Deniz Ali Cankorur genç karakterler arasında yer alan Barış rolünü üstlenecek. Ezgi Dalgıç, Sıla karakteriyle hikayeye katılan isimlerden biri olacak. Berra Ahsen Uslu, Leyla’nın yakın çevresinden Ezgi’ye hayat verecek. Batuhan Mora ve Efe Musa Yurdagelen de genç karakterlerin arkadaş çevresini oluşturacak. Ahmet Can Özer ise Aras’ın yakın arkadaşı Metin rolüyle kadroda yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın