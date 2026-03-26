Halef Dizisine Yıldız’ın Annesi Ayten’le Birlikte Sağ Kolu da Geliyor

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
26.03.2026 - 17:54

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi hikayesine yeni karakterler eklemeye devam ediyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapımda dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümünde Yıldız karakterinin geçmişine uzanan bir kapı aralanacağı açıklanmıştı ve bu kapsamda Yıldız’ın annesinin ilk kez izleyici karşısına çıkacağı öğrenilmişti. Şimdiyse annesinin tek gelmediği sağ kolu ile birlikte hikayeye dahil olacağı belirtildi.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana güçlü hikayesiyle ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği dizi Most Production imzası taşıyor. Dizinin yeni bölümünde Yıldız karakteri üzerinden önemli bir kapı aralanacak. Biran Damla Yılmaz’ın hayat verdiği Yıldız’ın annesi Ayten karakteri hikayeye dahil olacak. Ayten rolüne ise Seda Akman hayat verecek.

Ancak Ayten yalnız gelmiyor, onunla birlikte Kenan karakteri de diziye dahil olacak.

Kenan rolünü Hakan Dinçkol canlandıracak. Kenan karakteri Ayten’in hem sağ kolu hem de en güvendiği isim olarak öne çıkacak. İkili dizinin 27. bölümüyle birlikte ekranlarda boy gösterecek.

Bu içerikleriniz de ilginizi çekebilir.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
