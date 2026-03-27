Son Anda İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünün Yayınlanmama Sebebi Ortaya Çıktı

Son Anda İptal Edilen Arka Sokaklar'ın Yeni Bölümünün Yayınlanmama Sebebi Ortaya Çıktı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2026 - 21:36

22 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölümü son anda iptal edildi. Yeni bölüm bekleyen seyirci Arka Sokaklar'ın tekrar bölümüyle ekrana geldiğini fark etti. 'Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı?' sorusuna gazeteci Birsen Altunaş'tan yanıt geldi.

Reklam

Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü son anda iptal etti.

Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü son anda iptal etti.

22 sezonluk Arka Sokaklar, cuma akşamlarının en sevilen dizilerinden biri. 20 yıldır yayınlanan dizinin sadık seyircileri ekran başında Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü beklerken dizinin tekrar bölümüyle ekrana gelmesi herkesi şaşırttı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün neden iptal edildiği merak edilirken Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü neden yayınlanmadı? İptal edilme nedeni açıklandı.

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü neden yayınlanmadı? İptal edilme nedeni açıklandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni bölümünü yeterli reklamın toplanmaması nedeniyle iptal etti. Altuntaş, yeni bölüm maliyetini çıkaracak miktarda reklam gelirinin olmamasının dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmamasına neden olduğunu açıkladı.

Reklam

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
