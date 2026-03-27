Tolga Karel, Yaprak Dökümü'nün Yeniden Çekilme İhtimaline Yanıt Verdi

Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2026 - 17:29

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün tekrardan çekilmesi her gün sosyal medyada gündem oluyor. Dizinin Hayriye'si  Güven Hokna, iyi bir yapımcıyla tüm kadronun tekrardan toplanabileceğini açıklamıştı. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel, yeniden çekilme iddiasına yanıt verdi.

Türk televizyon efsanelerinden Yaprak Dökümü'nün tekrar bölümleri bazı dizilerin yeni bölümünden fazla reyting alıyor.

Geçtiğimiz günlerde tam 6 sezon devam eden Yasak Elma'nın yeniden çekileceği açıklanmıştı. Yasak Elma'nın geri dönüşünün ardından sosyal medyada Yaprak Dökümü'nün de yeniden çekilmesi yönünde paylaşımlar yapılmıştı. Dizinin Oğuz'u Tolga Karel, sosyal medya hesabından bu konuda açıklama yaptı.

Tolga Karel'in "Yaprak Dökümü tekrardan çekilir mi?" sorusuna yanıtı:

Tolga Karel, Instagram hesabından konu hakkında “Yüzlerce mesaj geliyor 'Abi Yaprak Dökümü tekrar çekilebilir mi?' Yok sevgili dostlarım ne yazık ki çekilemez 🙏😔 O kadro o duygularla artık mümkün değil. Elinizdekinin KIYMETİNİ BİLİN!!!” yazdı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
