Veliaht’ın Finaliyle Erkan Kolçak Köstendil’den Veda Paylaşımı Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
Show TV’de yeni sezonda başlayan Veliaht dizisi için yolun sonuna gelindi. 26 bölüm boyunca yayınlanan dizi ne yazık ki final kararı alarak ekran yolculuğunu sonlandırdı. Başlıca rollerde olan Erkan Kolçak Köstendil de veda paylaşımı yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Show TV’de yayınlanan Veliaht, aslında sabit bit izleyici kitlesi kazanmıştı.

Ancak reytinglerin sallantılı olması nedeniyle final iddiaları yayınlandığından beri bitmek bilmemişti. Dizinin hikayesi Kars’a taşınmış, reytingler bir nebze de olsa artmıştı. Fakat elde edilen gelir ve maliyet konusu denkleşmeyince final için bir sebep daha ortaya çıkmış oldu. Veliaht 26. bölümüyle ekran yolculuğunu sonlandırdı.

Yahya Kaptan karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil de karakterine ve diziye veda etmeyi es geçmedi.

”Her yolun bir varış noktası vardır… Tüm yol arkadaşlarına ve bizimle seyahat eden tüm yolculara teşekküler” notuyla Instagram hesabı üzerinden Veliaht izleyicilerine teşekkürlerini iletti.

Kendisi ekranlarda görmeyi sevdiğimiz isimlerden. Bu nedenle Veliaht’la yeni sezonda ekranlarda yer alması sevindirmişti. Bakalım şimdiki projesi ne olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
