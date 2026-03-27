Kadrosu Tamamen Değişen Cennetin Çocukları'nın Yeni Afişi Yayınlandı

Kadrosu Tamamen Değişen Cennetin Çocukları'nın Yeni Afişi Yayınlandı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.03.2026 - 22:21

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları'nda kadro tamamen değişti. İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından 5 oyuncu daha hikayenin değişmesiyle diziye veda etmek durumunda kalmıştı. Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'in yeni başrol olduğu Cennetin Çocukları'nda şimdi de afiş değişikliğine gidildi.

TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu vedasının ardından kadro tamamen değişti.

TRT dizisi Cennetin Çocukları'nda İsmail Hacıoğlu vedasının ardından kadro tamamen değişti.

Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmiş ve akabinde TRT tarafından dizi kadrosundan çıkarılmıştı. İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender karakterinin hikayesinin sona ermesiyle diziden 5 oyuncu daha ayrılırken Burak Serdar Şanal ve Buse Meral yeni başroller olmuştu. Cennetin Çocukları'nın yeni başrol oyuncularıyla ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanırken dizinin sosyal medya hesabında yenilenen afiş paylaşıldı.

İşte Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi:

İşte Cennetin Çocukları dizisinin yeni afişi:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
