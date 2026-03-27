Seda Bakan, Yerli Dizilerin Aşırı Uzun Olmasına Sitem Etti

Henüz birkaç yıl önce 1-1,5 saat olan yerli dizilerin süresi günümüzde 3 saate yaklaştı. Son olarak erken final yapan Rüya Gibi dizisinde rol alan Seda Bakan, Saba Tümer'in programında dizi sürelerinin uzunluğuna sitem ederek 'Dizi süreleri çok uzun. Bunu değiştirebilecek kişilerin de yapımcılar olduğunu düşünüyorum. Ama onlar da bu kadar uzun diziler çekip bir bölümü üçe bölüp sattıkları için tercih etmiyor olabilir.' ifadelerini kullandı.