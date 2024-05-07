Annesinin Söylediği Cümleleri Tamamlayan Sevimli Bebek Tatlı Yeteneğiyle Viral Oldu

Sevimliliğiyle içimizi ısıtan bebek videolarına bir tanesi daha eklendi. TikTok isimli sosyal medya uygulamasına yükledikleri videolarla bilinen bu çiftin bebekleriyle yükledikleri video ise izleyenleri hayran bırakacak cinstendi. Annesinin cümlelerini tamamlayan sevimli bebeğin, tatlı ses tonu ve heyecanla tamamladığı cümleleriyle şaşırtan anları sosyal medyada viral oldu.
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Daha önceden de sosyal medyada sevimliliğiyle beğeni toplayan bebek annesin aklını okumaya bayılıyor.
Yetenekli olduğunu farkında olan minik sihirbaz kendini tebrik etmeyi de ihmal etmiyor. 🥰
Tatlılığıyla hayran bırakan video;
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