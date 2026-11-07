İnternette Yüzde 100 Pamuk Diye Satılan Kırlent Kılıfları Firmaya 1 Milyon Liralık Ceza Getirdi
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İnternet sitesinde yüzde 100 pamuk diye satılan kırlent kılıflarının etiketlerinde bambaşka bir kumaş yazdığı ortaya çıktı. Ev tekstili ürünleri satan bir markaya Reklam Kurulu tarafından idari para cezası uygulandı. Karar, bir tüketicinin siparişini teslim aldığında dikili etiketle karşılaşmasının ardından verildi.
Kırlent kılıfları pamuk diye satıldı.
Etiket yüzde 100 polyester dedi.
Reklam Kurulu firmaya ceza kesti.
Bakanlık denetimlerin süreceğini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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