İnternette Yüzde 100 Pamuk Diye Satılan Kırlent Kılıfları Firmaya 1 Milyon Liralık Ceza Getirdi

İnternet sitesinde yüzde 100 pamuk diye satılan kırlent kılıflarının etiketlerinde bambaşka bir kumaş yazdığı ortaya çıktı. Ev tekstili ürünleri satan bir markaya Reklam Kurulu tarafından idari para cezası uygulandı. Karar, bir tüketicinin siparişini teslim aldığında dikili etiketle karşılaşmasının ardından verildi.