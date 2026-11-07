article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İnternette Yüzde 100 Pamuk Diye Satılan Kırlent Kılıfları Firmaya 1 Milyon Liralık Ceza Getirdi

İnternette Yüzde 100 Pamuk Diye Satılan Kırlent Kılıfları Firmaya 1 Milyon Liralık Ceza Getirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 22:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İnternet sitesinde yüzde 100 pamuk diye satılan kırlent kılıflarının etiketlerinde bambaşka bir kumaş yazdığı ortaya çıktı. Ev tekstili ürünleri satan bir markaya Reklam Kurulu tarafından idari para cezası uygulandı. Karar, bir tüketicinin siparişini teslim aldığında dikili etiketle karşılaşmasının ardından verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırlent kılıfları pamuk diye satıldı.

Kırlent kılıfları pamuk diye satıldı.

Bir ev tekstili markasının internet sitesinde satışa sunulan kırlent kılıfları yüzde 100 pamuk ibaresiyle tanıtıldı. Sipariş veren tüketici ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde internet sitesindeki tanıtımdan farklı bir içerik bilgisiyle karşılaştı.

Etiket yüzde 100 polyester dedi.

Etiket yüzde 100 polyester dedi.

Kırlent kılıflarının etiketlerinde yüzde 100 polyester yazdığı görüldü. İnternet sitesinde yüzde 100 pamuk ibaresiyle satılan ürünlerin etiket bilgisinin bundan farklı çıkması üzerine konu Reklam Kurulu'nun gündemine geldi.

Reklam Kurulu firmaya ceza kesti.

Reklam Kurulu firmaya ceza kesti.

Reklam Kurulu'nun incelemesinde internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Kurul, firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi.

Bakanlık denetimlerin süreceğini duyurdu.

Bakanlık denetimlerin süreceğini duyurdu.

Kararı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından duyurdu. Kaplan, açıklamasında denetimlerin süreceğini şu ifadelerle vurguladı:

'Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın