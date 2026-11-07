Sıfır Bir'in Başrolü Savaş Satış İlk Filmi "Ateş" İçin Kardeşinin 1 Kilo Altınını Bozdurmuş

Oyuncu Savaş Satış, Sıfır Bir dizisinin ardından yönetmenliğe adım attığı ilk filmi Ateş'in yapım sürecini anlattı. Filmin finansmanı için kardeşinin biriktirdiği altınları bozdurduğunu söyledi. Satış bu ayrıntıyı, programın altının tarihteki ve ekonomideki yerine ayrılan konuşmasında paylaştı.

Kaptan pilot olan kardeşi, 1 kilo altınlık birikimini film için kullanmayı kendisi teklif etti. ALtınlar böylece filmin yapımına gitti. Ateş, Satış'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk film oldu.

Uzun yıllardır Savaş Satış'ın gerçekleştirmek için çabaladığı ve ailesinin de büyük destek verdiği Ateş filmi 9 Ekim'de vizyona girdi ve izleyenler tarafından da beğenildi.