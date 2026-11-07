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Sıfır Bir'in Başrolü Savaş Satış İlk Filmi "Ateş" İçin Kardeşinin 1 Kilo Altınını Bozdurmuş

Sıfır Bir'in Başrolü Savaş Satış İlk Filmi "Ateş" İçin Kardeşinin 1 Kilo Altınını Bozdurmuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 23:13
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Sıfır Bir dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Savaş Satış, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu. Programda altının tarih boyunca taşıdığı anlam ve dünya ekonomisi üzerindeki etkisi konuşuldu. Satış da ilk filmi Ateş'in yapım sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Savaş Satış, altının tarihiyle ilgili konuya film yapımındaki altın anısıyla ailesinin desteğini anlattı.

Filmin finansmanı kardeşinin altınlarından çıktı.

Filmin finansmanı kardeşinin altınlarından çıktı.

Oyuncu Savaş Satış, Sıfır Bir dizisinin ardından yönetmenliğe adım attığı ilk filmi Ateş'in yapım sürecini anlattı. Filmin finansmanı için kardeşinin biriktirdiği altınları bozdurduğunu söyledi. Satış bu ayrıntıyı, programın altının tarihteki ve ekonomideki yerine ayrılan konuşmasında paylaştı.

Kaptan pilot olan kardeşi, 1 kilo altınlık birikimini film için kullanmayı kendisi teklif etti. ALtınlar böylece filmin yapımına gitti. Ateş, Satış'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk film oldu.

Uzun yıllardır Savaş Satış'ın gerçekleştirmek için çabaladığı ve ailesinin de büyük destek verdiği Ateş filmi 9 Ekim'de vizyona girdi ve izleyenler tarafından da beğenildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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