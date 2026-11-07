Sıfır Bir'in Başrolü Savaş Satış İlk Filmi "Ateş" İçin Kardeşinin 1 Kilo Altınını Bozdurmuş
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Sıfır Bir dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Savaş Satış, NTV'de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon programına konuk oldu. Programda altının tarih boyunca taşıdığı anlam ve dünya ekonomisi üzerindeki etkisi konuşuldu. Satış da ilk filmi Ateş'in yapım sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Savaş Satış, altının tarihiyle ilgili konuya film yapımındaki altın anısıyla ailesinin desteğini anlattı.
Filmin finansmanı kardeşinin altınlarından çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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