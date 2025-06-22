Ankara'da AYT Sınavı Esnasında Korna Çalarak Okulun Yanından Geçen Düğün Konvoyu Tepki Çekti

Milyonlarca gencin ter döktüğü üniversite sınavının ilk basamağı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava genç kalanlar, kimliğini unutanlar, takı yüzünden sınava alınmayanlar gündem oldu. Bugün ise üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin belki de senelerde emek verdiği sınav esnasında, çevredekilerden de saygı bekleniyor. Fakat Ankara'dan tepki çeken görüntüler geldi. Bir düğün konvoyu sınavın gerçekleştiği okulun önünden korna çalarak geçti.