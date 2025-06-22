Ankara'da AYT Sınavı Esnasında Korna Çalarak Okulun Yanından Geçen Düğün Konvoyu Tepki Çekti

Milyonlarca gencin ter döktüğü üniversite sınavının ilk basamağı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava genç kalanlar, kimliğini unutanlar, takı yüzünden sınava alınmayanlar gündem oldu. Bugün ise üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT gerçekleştiriliyor.
Öğrencilerin belki de senelerde emek verdiği sınav esnasında, çevredekilerden de saygı bekleniyor. Fakat Ankara'dan tepki çeken görüntüler geldi. Bir düğün konvoyu sınavın gerçekleştiği okulun önünden korna çalarak geçti.
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Zaten stres halinde olan öğrencilerin dikkati, sınav esnasında çok kolay dağılabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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