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Ankara'da AYT Sınavı Esnasında Korna Çalarak Okulun Yanından Geçen Düğün Konvoyu Tepki Çekti

Ankara'da AYT Sınavı Esnasında Korna Çalarak Okulun Yanından Geçen Düğün Konvoyu Tepki Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2025 - 14:50

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Milyonlarca gencin ter döktüğü üniversite sınavının ilk basamağı geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava genç kalanlar, kimliğini unutanlar, takı yüzünden sınava alınmayanlar gündem oldu. Bugün ise üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT gerçekleştiriliyor. 

Öğrencilerin belki de senelerde emek verdiği sınav esnasında, çevredekilerden de saygı bekleniyor. Fakat Ankara'dan tepki çeken görüntüler geldi. Bir düğün konvoyu sınavın gerçekleştiği okulun önünden korna çalarak geçti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Zaten stres halinde olan öğrencilerin dikkati, sınav esnasında çok kolay dağılabiliyor.

Zaten stres halinde olan öğrencilerin dikkati, sınav esnasında çok kolay dağılabiliyor.

Bu sebeple, sınav sürecinde özellikle okullara yakın bölgelerde duruma özen gösterilmesi gerekiyor. Bu belki de öğrencilerin kaderini etkileyecek bir etkiye sebep olabilir. Ankara'daki düğün konvoyu okulun önünde dakikalarca korna çaldı. O görüntüler bir vatandaş tarafından kaydedildi. Pek çok kişi duruma tepki gösterdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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