Görüş Bildir
Haberler
Video
Almanya'da Yaşayan Bir Çift Türkiye'nin Almanya'dan Daha İyi Olduğu Noktaları Paylaştı

Almanya'da Yaşayan Bir Çift Türkiye'nin Almanya'dan Daha İyi Olduğu Noktaları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 16:29

İçerik Devam Ediyor

Geçmişte ülkemizden Almanya'ya yapılan yoğun işçi göçünün ardından günümüzde yine, özellikle ekonomik sebeplerden ötürü gözler yeniden Almanya'ya çevrildi. Özellikle genç nüfus, yaşamına Almanya'da devam edebilmenin yollarını arıyor. Bu sebeplerden ötürü sosyal medyada Almanya'da yaşam ile ilgili birçok video ile karşılaşabiliyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fraukaraduman...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Almanya'da yaşayan bir çift kendi gözlemlerine dayanarak Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğu noktaları paylaştı.

Almanya'da yaşayan bir çift kendi gözlemlerine dayanarak Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğu noktaları paylaştı.

Almanya'nın ülkemizden daha iyi olan yanlarını da paylaşan çiftin yorumları, bu konuda yaşanan tartışmaların yine alevlendirdi.

Almanya'nın ülkemizden daha iyi olan yanlarını da paylaşan çiftin yorumları, bu konuda yaşanan tartışmaların yine alevlendirdi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilr;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?