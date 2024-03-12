Almanya'da Yaşayan Bir Çift Türkiye'nin Almanya'dan Daha İyi Olduğu Noktaları Paylaştı

Geçmişte ülkemizden Almanya'ya yapılan yoğun işçi göçünün ardından günümüzde yine, özellikle ekonomik sebeplerden ötürü gözler yeniden Almanya'ya çevrildi. Özellikle genç nüfus, yaşamına Almanya'da devam edebilmenin yollarını arıyor. Bu sebeplerden ötürü sosyal medyada Almanya'da yaşam ile ilgili birçok video ile karşılaşabiliyoruz.