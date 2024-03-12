Almanya'da Yaşayan Bir Çift Türkiye'nin Almanya'dan Daha İyi Olduğu Noktaları Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@fraukaraduman...
Geçmişte ülkemizden Almanya'ya yapılan yoğun işçi göçünün ardından günümüzde yine, özellikle ekonomik sebeplerden ötürü gözler yeniden Almanya'ya çevrildi. Özellikle genç nüfus, yaşamına Almanya'da devam edebilmenin yollarını arıyor. Bu sebeplerden ötürü sosyal medyada Almanya'da yaşam ile ilgili birçok video ile karşılaşabiliyoruz.
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Almanya'da yaşayan bir çift kendi gözlemlerine dayanarak Türkiye'nin Almanya'dan daha iyi olduğu noktaları paylaştı.
Almanya'nın ülkemizden daha iyi olan yanlarını da paylaşan çiftin yorumları, bu konuda yaşanan tartışmaların yine alevlendirdi.
İşte o video;
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