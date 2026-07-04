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Adana Karataş Sahili’nde Bir Adam Dalgaların Arasında Namaz Kıldı

Adana Karataş Sahili’nde Bir Adam Dalgaların Arasında Namaz Kıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.07.2026 - 17:55 Son Güncelleme: 04.07.2026 - 18:07

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İbadet anı, kişinin dış dünyayla bağını tamamen kopardığı, tamamen kendi iç dünyasına ve yaratıcısına yöneldiği en mahrem anlardan biridir. Bu yüzden ibadet edilecek mekan da oldukça önemlidir. Daha önce otoyolun ortasında ya da işlek caddelerde namaz kılan insanların görüntülerine rastlamıştık. Bu sefer de benzer bir görüntü Adana'dan geldi. 

Karataş Sahili’nde bir adam, dalgaların arasında namaz kıldı. O anlar sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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Sosyal medyada tartışma yaratan bu konu aynı zamanda merak da uyandırdı. İslam fıkhına göre denizde ya da suyun içinde namaz kılınır mı?

Sosyal medyada tartışma yaratan bu konu aynı zamanda merak da uyandırdı. İslam fıkhına göre denizde ya da suyun içinde namaz kılınır mı?

İslam dini, kolaylık esası üzerine kurulmuş bir inanç sistemidir ve yeryüzünün her temiz noktasını insanlara birer mescit olarak sunmuştur. Ancak namazın farzları ve geçerlilik şartları arasında yer alan bazı kurallar, bu tarz sıra dışı mekanlarda ibadet ederken dikkatli olmayı gerektirir. Fıkhi kaynaklara göre, suyun içinde namaz kılabilmek için öncelikle kişinin hayati bir tehlikesinin bulunmaması, yani boğulma riski veya akıntıya kapılma gibi bir durumun olmaması şarttır. Eğer su diz seviyesindeyse, kişi dengesini sağlayabiliyorsa ve secdeye gittiğinde burnu ile alnını sabit bir zemine yerleştirebiliyorsa namaz geçerli kabul edilir. Ancak secde anında başın tamamen suya batması, alnın zemine değmemesi veya dalgalar sebebiyle ayakta durmanın imkansız hale gelmesi namazın rükünlerini sakatlayabilir. Tabii bir diğer önemli unsur da necasetten taharettir. İbadet edilen suyun ve zeminin temiz olması gerekir ki açık denizler büyük su kütlesi sayıldığından temiz kabul edilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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