Adana Karataş Sahili’nde Bir Adam Dalgaların Arasında Namaz Kıldı

İbadet anı, kişinin dış dünyayla bağını tamamen kopardığı, tamamen kendi iç dünyasına ve yaratıcısına yöneldiği en mahrem anlardan biridir. Bu yüzden ibadet edilecek mekan da oldukça önemlidir. Daha önce otoyolun ortasında ya da işlek caddelerde namaz kılan insanların görüntülerine rastlamıştık. Bu sefer de benzer bir görüntü Adana'dan geldi.

Karataş Sahili’nde bir adam, dalgaların arasında namaz kıldı. O anlar sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.