Adana Karataş Sahili’nde Bir Adam Dalgaların Arasında Namaz Kıldı

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İbadet anı, kişinin dış dünyayla bağını tamamen kopardığı, tamamen kendi iç dünyasına ve yaratıcısına yöneldiği en mahrem anlardan biridir. Bu yüzden ibadet edilecek mekan da oldukça önemlidir. Daha önce otoyolun ortasında ya da işlek caddelerde namaz kılan insanların görüntülerine rastlamıştık. Bu sefer de benzer bir görüntü Adana'dan geldi.
Karataş Sahili’nde bir adam, dalgaların arasında namaz kıldı. O anlar sahilde bulunan diğer vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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Sosyal medyada tartışma yaratan bu konu aynı zamanda merak da uyandırdı. İslam fıkhına göre denizde ya da suyun içinde namaz kılınır mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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