İstanbul Üniversitesi Mezuniyetinde Öğrenciler Rektörü Sırtlarını Dönerek Protesto Etti
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İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. 'Kayyum rektör' eleştirileriyle sık sık gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın törende konuşurken öğrenciler sırtını döndü. Aileler ise öğrencilere alkışlarla destek verdi.
Gazeteci İsmail Arı'nın paylaşımına göre bu protestonun ardından öğrencilerin kep atmasına izin verilmedi.
Öte yandan Osman Bülent Zülfikar, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle gündeme gelmişti.
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Rektörü sırtlarını dönerek protesto ettiler.
"Kep atmamıza izin verilmedi.
Bir diğer iddia ise şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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