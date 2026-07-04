İstanbul Üniversitesi Mezuniyetinde Öğrenciler Rektörü Sırtlarını Dönerek Protesto Etti

'Sayın İsmail hocam son yaptığınız habere ithafen:

1- Tıp profesörü olan rektörümüzün engellemesiyle hekimlik yeminimiz ettirilmedi.

2- Diploma törenimiz isimlerimiz hızlı hızlı okunarak fotoğraf bile çektirilmeden yapıldı.

3- Protestolar rektörün 'Şu anda hepinizi çocuğunuzun ellerinden tutarak sahneye çıktığınızı görmeyi isterdim, 1 değil daha fazla çocuk yoksa torunlarınız amcam nerede, dayım nerede diye ağlar' dediği için başladı!'