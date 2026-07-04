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İstanbul Üniversitesi Mezuniyetinde Öğrenciler Rektörü Sırtlarını Dönerek Protesto Etti

İstanbul Üniversitesi Mezuniyetinde Öğrenciler Rektörü Sırtlarını Dönerek Protesto Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 15:17
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İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nin mezuniyet törenine öğrencilerin protestosu damga vurdu. 'Kayyum rektör' eleştirileriyle sık sık gündeme gelen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın törende konuşurken öğrenciler sırtını döndü. Aileler ise öğrencilere alkışlarla destek verdi. 

Gazeteci İsmail Arı'nın paylaşımına göre bu protestonun ardından öğrencilerin kep atmasına izin verilmedi.

Öte yandan Osman Bülent Zülfikar, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesiyle gündeme gelmişti.

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Öğrencilerin protestosu👇🏻

Rektörü sırtlarını dönerek protesto ettiler.

Rektörü sırtlarını dönerek protesto ettiler.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi diplomasını iptal eden Rektör Osman Bülent Zülfikar mezuniyet töreninde öğrenciler tarafından protesto edildi. 

İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet Töreninde rektör Zülfikar konuşurken öğrenciler sırtını döndü. Aileler ise öğrencilere alkış ve ıslıklarla destek verdi.

twitter.com

"Kep atmamıza izin verilmedi.

"Kep atmamıza izin verilmedi.
twitter.com

Gazeteci İsmail Arı, öğrencilerden kendisine gelen mesajları paylaştı:

'Merhaba, biz İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunları olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Dün paylaştığınız görüntülerin devamında tamamen rezillik yaşandı program akışı değiştirildi kep atmamıza izin verilmedi. HATTA hekimlik yeminimizi okumamıza dahi müsaade edilmedi.'

Bir diğer iddia ise şöyle:

Bir diğer iddia ise şöyle:
twitter.com

'Sayın İsmail hocam son yaptığınız habere ithafen:

1- Tıp profesörü olan rektörümüzün engellemesiyle hekimlik yeminimiz ettirilmedi.

2- Diploma törenimiz isimlerimiz hızlı hızlı okunarak fotoğraf bile çektirilmeden yapıldı.

3- Protestolar rektörün 'Şu anda hepinizi çocuğunuzun ellerinden tutarak sahneye çıktığınızı görmeyi isterdim, 1 değil daha fazla çocuk yoksa torunlarınız amcam nerede, dayım nerede diye ağlar' dediği için başladı!'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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