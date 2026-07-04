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Deniz Göktaş Cezaevinden Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi Salın” Dedi mi?

Deniz Göktaş Cezaevinden Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi Salın” Dedi mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 12:57
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‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz Cuma günü Deniz Göktaş’a destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Gazeteci Barış Pehlivan’ın iddialarına göre Göktaş, Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dedi. 

Kılıçdaroğlu ekibi tarafından bu iddialar yalanlandı. Cezaevinden açıklama yapan Deniz Göktaş ise sözlerini doğruladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Göktaş, 'Milyonlarca gencin bir ricası var; 'Lütfen CHP'yi salın’ dedim' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fatih Altaylı

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"CHP'yi salın" tartışması: Deniz Göktaş ne dedi?

"CHP'yi salın" tartışması: Deniz Göktaş ne dedi?

Komedyen Deniz Göktaş, 3 Temmuz günü tutuklandı. 1 haftada 10 milyon izlenen 'Ölü Deniz' gösterisi nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş'a destek veren isimlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu, Çağlayan Adliyesi'nde Deniz Göktaş'ı ziyaret etmişti. 

Gazeteci Barış Pehlivan, Deniz Göktaş'ın avukatlarından edindiği bilgiyi paylaştı. Pehlivan'ın aktardığına göre Göktaş, Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi iddiaları yalanladı: "CHP'yi salın' şeklindeki beyanlar tamamen gerçek dışı olup, asılsızdır."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi iddiaları yalanladı: "CHP'yi salın' şeklindeki beyanlar tamamen gerçek dışı olup, asılsızdır."
twitter.com

Deniz Göktaş'ın Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' sözleri gündem olurken Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden yalanlama geldi. 

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Gazeteci Barış Pehlivan tarafından sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan ve Deniz Göktaş’ın avukatı Metin Aslan’a dayandırılan iddialar içeren bir paylaşım yapılmıştır.

Söz konusu paylaşımda yer alan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili idari ve siyasi nitelikteki ifadeler ('CHP'yi salın' şeklindeki beyanlar) tamamen gerçek dışı olup, asılsızdır.

Gerçekleştirilen görüşmenin içeriği ve bağlamı kasıtlı veya eksik bilgilendirme neticesinde çarpıtılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, asılsız iddialara dayanan bu türevdeki ifadelere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.'

Deniz Göktaş cezaevinden açıkladı: "Milyonlarca gencin ricası var; 'Lütfen CHP'yi salın’ dedim."

Deniz Göktaş cezaevinden açıkladı: "Milyonlarca gencin ricası var; 'Lütfen CHP'yi salın’ dedim."

Fatih Altaylı’ya konuşan Göktaş’ın avukatı Metin Aslan, “Hiç istemediğim halde CHP’ye bulaşmış oldum” dedi.

Aslan, “Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler” diye konuştu.

Deniz Göktaş, söz konusu olayla ilgili avukatı Metin Aslan’a şu açıklamayı iletti:

“Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.”

Fatih Altaylı, "Kime inanıyorsunuz?" diyerek bir anket başlattı.

Fatih Altaylı, "Kime inanıyorsunuz?" diyerek bir anket başlattı.

Deniz Göktaş'ın 'CHP'yi salın' sözleri gündem olurken Fatih Altaylı, X hesabından bir anket başlattı. 

Altaylı, 'Deniz Göktaş Kayyum’a ne dediğini anlattı. Siz hangisine inanıyorsunuz!' sorusunu yöneltti. 

1 saatte 9 bin 510 oy kullanıldı. Kullanıcıların yüzde 95.2'si Deniz Göktaş'a inandığını belirtirken yüzde 4.8'i ise Kemal Kılıçdaroğlu'na inandığını vurguladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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