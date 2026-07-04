Deniz Göktaş Cezaevinden Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi Salın” Dedi mi?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
‘Ölü Deniz’ gösterisi nedeniyle tutuklanan komedyen Deniz Göktaş, Türkiye’nin bir numaralı gündemi oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz Cuma günü Deniz Göktaş’a destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti. Gazeteci Barış Pehlivan’ın iddialarına göre Göktaş, Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dedi.
Kılıçdaroğlu ekibi tarafından bu iddialar yalanlandı. Cezaevinden açıklama yapan Deniz Göktaş ise sözlerini doğruladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Göktaş, 'Milyonlarca gencin bir ricası var; 'Lütfen CHP'yi salın’ dedim' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"CHP'yi salın" tartışması: Deniz Göktaş ne dedi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi iddiaları yalanladı: "CHP'yi salın' şeklindeki beyanlar tamamen gerçek dışı olup, asılsızdır."
Deniz Göktaş cezaevinden açıkladı: "Milyonlarca gencin ricası var; 'Lütfen CHP'yi salın’ dedim."
Fatih Altaylı, "Kime inanıyorsunuz?" diyerek bir anket başlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın