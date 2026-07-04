Deniz Göktaş Cezaevinden Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi Salın” Dedi mi?

Fatih Altaylı’ya konuşan Göktaş’ın avukatı Metin Aslan, “Hiç istemediğim halde CHP’ye bulaşmış oldum” dedi.

Aslan, “Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler” diye konuştu.

Deniz Göktaş, söz konusu olayla ilgili avukatı Metin Aslan’a şu açıklamayı iletti:

“Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.”