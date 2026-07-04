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E-Devlet'ten Ayar Yapmayan Yandı: Ruhunuz Bile Duymadan Evinizi Satabilirler

E-Devlet'ten Ayar Yapmayan Yandı: Ruhunuz Bile Duymadan Evinizi Satabilirler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 13:42
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Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarının hızla yükselmesi, dolandırıcıları harekete geçirdi. Son dönemde sahte kimlik, sahte dublör ve organize vekaletname oyunlarıyla başkalarına ait ev, arsa ve arazileri üzerlerine geçirmeye çalışan tapu çetelerinin sayısında ciddi bir artış gözleniyor. Özellikle kamu kurumlarındaki bazı iş birlikçileri üzerinden mülk sahiplerinin bilgilerine ulaşan bu şebekeler, hak sahiplerinin ruhu bile duymadan yasa dışı satış ve devir işlemleri gerçekleştirmeye çalışıyor.

Uzmanlar e-Devlet üzerinden yapacağınız basit ve kısa işlemleri sıraladı.

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Ruhunuz duymadan eviniz satılmış olabilir!

Ruhunuz duymadan eviniz satılmış olabilir!

Dolandırıcıların hedefi artan gayrimenkul fiyatları oldu. Sahte kimlik ve vekaletname oyunlarıyla ev, arsa, arazileri üzerine geçirmeye çalışan dolandırıcılar adeta çeteye dönüştü. Son günlerde şikayetler artarken uzmanlardan uyarı geldi. 

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre emlak ve hukuk uzmanları, yatırım amacıyla alınan, uzun süre ziyaret edilmeyen veya boş bırakılan taşınmazların büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçiler, miras yoluyla kalan arsalarını düzenli kontrol etmeyenler ve imarlı arazisini boş tutanlar çetelerin bir numaralı hedefi haline gelmiş durumda. Ancak dijital altyapının getirdiği imkanlar sayesinde, evinizin veya arsanızın çalınmasını tamamen engellemek sizin elinizde.

e-Devlet'ten ayar yapmayan yandı.

e-Devlet'ten ayar yapmayan yandı.

Mülkünüzü yasadışı girişimlere karşı tam koruma altına alacak, e-Devlet ve Web-Tapu üzerinden kolayca uygulayabileceğiniz 5 hayati tedbir:

1. Web-Tapu Üzerinden 'Bizzat Gelmezsem İşlem Yapılamaz' Şerhi Koyun

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem olan sahte vekaletname karşı dijital kalkanı devreye sokun. e-Devlet şifrenizle Web-Tapu sistemine giriş yaptıktan sonra 'Beyan İşlemleri' menüsüne girin. Buradan taşınmazlarınızın üzerine “Bizzat gelmediğim sürece vekaletname ile dahi işlem yapılamaz” şerhini ekleyin. Bu basit işlem, sahte belgelerle yapılacak tüm devir ve satış girişimlerini sistem üzerinden otomatik olarak engeller.

2. SMS Uyarı Sistemini Dakikalar İçinde Aktif Edin

Tapu dairelerinde adınıza yapılacak herhangi bir sorgulama veya işlem girişiminden anında haberdar olmak, olaya sıcağı sıcağına müdahale etmenizi sağlar. Web-Tapu sistemi üzerinden cep telefonu numaranızı güncelleyerek SMS bildirimlerini mutlaka açık konuma getirin. Adınıza bir işlem başlatıldığı an telefonunuza bilgi mesajı gelecek.

3. e-Devlet'ten Düzenli Olarak 'Tapu Yoklaması' Yapın

e-Devlet kontrolü yapmayı alışkanlık haline getirin. 'Tapu Bilgileri Sorgulama' ekranını kullanarak üzerinizde kayıtlı mülklerin güncel durumunu, bilginiz dışında konulmuş bir haciz, şerh veya yürüyen bir işlem olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.

4. Kimlik ve Tapu Fotokopilerini Korumasız Paylaşmayın

Emlak kiralama, alım-satım veya danışmanlık süreçlerinde kimlik ve tapu fotokopileri çok rahat bir şekilde üçüncü şahıslara teslim edilebiliyor. Çetelerin sahte kimlik üretirken beslendiği ana kaynak bu dikkatsizliktir. Vermek zorunda kaldığınız fotokopilerin üzerine tükenmez kalemle, boşluk bırakmayacak şekilde 'Sadece ... işlemi için verilmiştir, başka amaçla kullanılamaz' notunu düşün ve imzalayıp tarih atın.

5. Vekaletnamelerde 'Süre ve Konu' Sınırı Belirleyin

Şehir dışında veya yurt dışında olduğunuz için tapu işlemlerini bir başkası üzerinden yürütmeniz gerekiyorsa, asla ucu açık ve geniş yetkili 'genel vekaletname' vermeyin. Noterde vekalet düzenletirken sadece ilgili taşınmazın parsel bilgilerini yazdırın ve '15 gün süreyle geçerlidir' gibi net bir zaman kısıtlaması koydurun.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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