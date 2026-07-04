E-Devlet'ten Ayar Yapmayan Yandı: Ruhunuz Bile Duymadan Evinizi Satabilirler

Mülkünüzü yasadışı girişimlere karşı tam koruma altına alacak, e-Devlet ve Web-Tapu üzerinden kolayca uygulayabileceğiniz 5 hayati tedbir:

1. Web-Tapu Üzerinden 'Bizzat Gelmezsem İşlem Yapılamaz' Şerhi Koyun

Dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem olan sahte vekaletname karşı dijital kalkanı devreye sokun. e-Devlet şifrenizle Web-Tapu sistemine giriş yaptıktan sonra 'Beyan İşlemleri' menüsüne girin. Buradan taşınmazlarınızın üzerine “Bizzat gelmediğim sürece vekaletname ile dahi işlem yapılamaz” şerhini ekleyin. Bu basit işlem, sahte belgelerle yapılacak tüm devir ve satış girişimlerini sistem üzerinden otomatik olarak engeller.

2. SMS Uyarı Sistemini Dakikalar İçinde Aktif Edin

Tapu dairelerinde adınıza yapılacak herhangi bir sorgulama veya işlem girişiminden anında haberdar olmak, olaya sıcağı sıcağına müdahale etmenizi sağlar. Web-Tapu sistemi üzerinden cep telefonu numaranızı güncelleyerek SMS bildirimlerini mutlaka açık konuma getirin. Adınıza bir işlem başlatıldığı an telefonunuza bilgi mesajı gelecek.

3. e-Devlet'ten Düzenli Olarak 'Tapu Yoklaması' Yapın

e-Devlet kontrolü yapmayı alışkanlık haline getirin. 'Tapu Bilgileri Sorgulama' ekranını kullanarak üzerinizde kayıtlı mülklerin güncel durumunu, bilginiz dışında konulmuş bir haciz, şerh veya yürüyen bir işlem olup olmadığını düzenli olarak inceleyin.

4. Kimlik ve Tapu Fotokopilerini Korumasız Paylaşmayın

Emlak kiralama, alım-satım veya danışmanlık süreçlerinde kimlik ve tapu fotokopileri çok rahat bir şekilde üçüncü şahıslara teslim edilebiliyor. Çetelerin sahte kimlik üretirken beslendiği ana kaynak bu dikkatsizliktir. Vermek zorunda kaldığınız fotokopilerin üzerine tükenmez kalemle, boşluk bırakmayacak şekilde 'Sadece ... işlemi için verilmiştir, başka amaçla kullanılamaz' notunu düşün ve imzalayıp tarih atın.

5. Vekaletnamelerde 'Süre ve Konu' Sınırı Belirleyin

Şehir dışında veya yurt dışında olduğunuz için tapu işlemlerini bir başkası üzerinden yürütmeniz gerekiyorsa, asla ucu açık ve geniş yetkili 'genel vekaletname' vermeyin. Noterde vekalet düzenletirken sadece ilgili taşınmazın parsel bilgilerini yazdırın ve '15 gün süreyle geçerlidir' gibi net bir zaman kısıtlaması koydurun.