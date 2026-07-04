E-Devlet'ten Ayar Yapmayan Yandı: Ruhunuz Bile Duymadan Evinizi Satabilirler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatlarının hızla yükselmesi, dolandırıcıları harekete geçirdi. Son dönemde sahte kimlik, sahte dublör ve organize vekaletname oyunlarıyla başkalarına ait ev, arsa ve arazileri üzerlerine geçirmeye çalışan tapu çetelerinin sayısında ciddi bir artış gözleniyor. Özellikle kamu kurumlarındaki bazı iş birlikçileri üzerinden mülk sahiplerinin bilgilerine ulaşan bu şebekeler, hak sahiplerinin ruhu bile duymadan yasa dışı satış ve devir işlemleri gerçekleştirmeye çalışıyor.
Uzmanlar e-Devlet üzerinden yapacağınız basit ve kısa işlemleri sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ruhunuz duymadan eviniz satılmış olabilir!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
e-Devlet'ten ayar yapmayan yandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın