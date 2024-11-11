Acun Ilıcalı ''Bir Dilek Bir Çocuk'' Projesi Kapsamında Çocukların Dileklerini Gerçekleştirdi

'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi, İstanbul’da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk dağıtmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülen proje kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile tanışma imkanı bulan çocuklar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Ilıcalı ile birlikte locada izledi. Daha sonra formalarını imzalatan ve müzeyi gezen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisiyle tanışmayı ve Fenerbahçe maçına gitmeyi dileyen çocuklarla Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda bir araya geldi.
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Ilıcalı, çocukları Fenerbahçe - Sivasspor maçında kendi locasında ağırladı.
Çocuklar, hem Ilıcalı ile tanışma hem de bir Fenerbahçe maçını stadyumda izleme şansı buldu.
Çocuklarla tek tek ilgilenen Ilıcalı, çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ve formalarını imzalamayı ihmal etmedi.
Ayrıca çocuklar, stadyum içindeki müzeyi gezme fırsatı da buldu. Acun Ilıcalı ile tanışma ve Fenerbahçe maçını izleme hayali gerçek olan çocuklar için keyif dolu bir gün oldu.
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Acun Ilıcalı'nın çocuklarla bir araya geldiği o anları şuradan izleyebilirsiniz👇
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