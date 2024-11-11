Acun Ilıcalı ''Bir Dilek Bir Çocuk'' Projesi Kapsamında Çocukların Dileklerini Gerçekleştirdi

'Bir Çocuk Bir Dilek' projesi, İstanbul’da yaşayan yetim çocuklara umut ve mutluluk dağıtmaya devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül öncülüğünde, İstanbul Valiliği tarafından İstanbul Çocukları Vakfı ile birlikte yürütülen proje kapsamında çocukların Acun Ilıcalı ile tanışma dileği gerçek oldu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile tanışma imkanı bulan çocuklar, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Ilıcalı ile birlikte locada izledi. Daha sonra formalarını imzalatan ve müzeyi gezen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.