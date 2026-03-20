Abartıyorlar mı? Bir Psikolog Ağız Şapırdatılmasından Aşırı Rahatsız Olunmasının Sebeplerini Açıkladı

Bazı insanlar, yemek sırasında çevresindeki kişilerin ağız şapırdatmasından büyük bir rahatsızlık duyabiliyor. Bu sesler, bazı kişiler için oldukça sinir bozucu olabilir ve huzursuz bir durum yaratabiliyor. Genel olarak kişilerin abartılı tepki verdiği düşünülse de aslında bu durumun psikolojide de bir yeri var ve 'mizofoni' olarak tanımlanıyor.

Psikolog İrem Oturaklıoğlu mizofoninin altında yatan sebepleri anlattı. 'Bu tepkiler nezaketsizlikten değil, sinir sisteminin aşırı uyarılmasından kaynaklanır.' diyen Oturaklıoğlu sebebin ise çocukluğa kadar gittiğini belirtti.