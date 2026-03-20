Abartıyorlar mı? Bir Psikolog Ağız Şapırdatılmasından Aşırı Rahatsız Olunmasının Sebeplerini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 08:45 Son Güncelleme: 20.03.2026 - 09:02

Bazı insanlar, yemek sırasında çevresindeki kişilerin ağız şapırdatmasından büyük bir rahatsızlık duyabiliyor. Bu sesler, bazı kişiler için oldukça sinir bozucu olabilir ve huzursuz bir durum yaratabiliyor. Genel olarak kişilerin abartılı tepki verdiği düşünülse de aslında bu durumun psikolojide de bir yeri var ve 'mizofoni' olarak tanımlanıyor.

Psikolog İrem Oturaklıoğlu mizofoninin altında yatan sebepleri anlattı. 'Bu tepkiler nezaketsizlikten değil, sinir sisteminin aşırı uyarılmasından kaynaklanır.' diyen Oturaklıoğlu sebebin ise çocukluğa kadar gittiğini belirtti.

Peki mizofonimiz tetiklendiği an neler yapabiliriz?

  • Uzaklaş: Kısa bir süreliğine odadan çık veya ortam değiştir. Sinir sistemini 'savaş ya da kaç' modundan çıkarır.

  • Maskele: Hemen kulaklık tak; beyaz gürültü (yağmur, rüzgar sesi) veya müzik açarak dış sesi bastır.

  • Odak Değiştir: 5-4-3-2-1 tekniğini uygula (gördüğün 5 nesne, dokunduğun 4 doku gibi). Bu, beyni sesten uzaklaştırıp ana bağlar.

  • Fiziksel Deşarj: Yumruklarını sıkıp 5 saniye sonra aniden serbest bırak. Vücuttaki biriken gerginliği boşaltmaya yardımcı olur.

  • Nefes ve Gevşeme: Burnundan derin bir nefes al, 4 saniye tut ve ağzından yavaşça ver. Bu, beynindeki 'panik' butonunu kapatır.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
