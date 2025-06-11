9-11 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Dekoltesiyle Dile Düşen Ece Seçkin, Eleştirilere Cevap Verdi
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2. Mustafa Ceceli, Eşi Selin İmer'in Doğum Günü Hediyesiyle Dikkat Çekti
3. Burak Özçivit'in Servetinin Büyüklüğü Şoka Soktu
4. Reynmen'in Annesine Bir Darbe de Gelinden Geldi!
5. Hande Erçel'in Tenis Finali Kombinin Fiyatı Dudak Uçuklattı
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6. Pelin Akil Boşanmayı Doğruladıktan Sonra Anıl Altan Sessizliğini Bozdu
7. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı
8. 29 Kilo Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı
9. Selin Türkmen'in Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi
10. Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu
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11. Doğukan Güngör'ün Ünlü Bir Oyuncunun Üstsüz Pozunu Beğendiği Ortaya Çıktı
12. Rüzgar Aksoy, Oğula Verdiği İsimle Dikkat Çekti
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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