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9-11 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

9-11 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.06.2025 - 02:25

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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1. Dekoltesiyle Dile Düşen Ece Seçkin, Eleştirilere Cevap Verdi

1. Dekoltesiyle Dile Düşen Ece Seçkin, Eleştirilere Cevap Verdi

Son konserinde giydiği elbisenin dekoltesiyle gündeme oturan şarkıcı Ece Seçkin, kombinini eleştirenlere jet hızıyla cevap verdi.

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2. Mustafa Ceceli, Eşi Selin İmer'in Doğum Günü Hediyesiyle Dikkat Çekti

2. Mustafa Ceceli, Eşi Selin İmer'in Doğum Günü Hediyesiyle Dikkat Çekti

Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube programına katılan Mustafa Ceceli ve Selin İmer, sır gibi sakladıkları doğum günü hediyesi hakkında konuştu. Selin İmer'in Ceceli'ye 43. yaş hediyesi tepki çekti!

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3. Burak Özçivit'in Servetinin Büyüklüğü Şoka Soktu

3. Burak Özçivit'in Servetinin Büyüklüğü Şoka Soktu

1 milyar TL'lik servete sahip olduğu öğrenilen Burak Özçivit'in mal varlığı sosyal medya kullanıcılarının radarına düşünce dillerden de kurtulamadı. Goygoyculara malzeme çıktı!

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4. Reynmen'in Annesine Bir Darbe de Gelinden Geldi!

4. Reynmen'in Annesine Bir Darbe de Gelinden Geldi!

Hadise'ye yaptığı eleştirinin ardından oğlu Reynmen ve gelini Cansu Emire'yle arası bozulduğu söylenen Nasibe Yılmaz'a bir darbe de gelinden geldi. Reynmen'den sonra Cansu da Nasibe hanımı takipten çıktı.

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5. Hande Erçel'in Tenis Finali Kombinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

5. Hande Erçel'in Tenis Finali Kombinin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Biricik sevgilisi Hakan Sabancı'yla Roland-Garros finalini izlemeye giden Hande Erçel'in kombininin toplam fiyatının yarım milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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6. Pelin Akil Boşanmayı Doğruladıktan Sonra Anıl Altan Sessizliğini Bozdu

6. Pelin Akil Boşanmayı Doğruladıktan Sonra Anıl Altan Sessizliğini Bozdu

Aylardır boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılığı geçtiğimiz günlerde ilk kez doğruladı. Pelin Akil'in 'Yollarımızı ayırdık' açıklamasının ardından Anıl Altan da sessizliğini bozdu.

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7. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

7. Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Yakışıklılığıyla nam salmış milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisinin kim olduğunun ortaya çıktığı iddia edildi. TikTok'ta başlayan iddialar hızla yayıldı.

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8. 29 Kilo Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı

8. 29 Kilo Nihal Candan Yeniden Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Aşırı kilo kaybıyla dikkat çeken Nihal Candan, bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 29 kiloya düştüğü öğrenilen Candan'a anoreksiya ve organ yetmezliği teşhisi konulmuştu. 

Nihal Candan ikinci kez yoğun bakıma kaldırıldı.

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9. Selin Türkmen'in Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi

9. Selin Türkmen'in Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, yaz sezonunu açtı. Tatilde sevgilisiyle görüntülenen Türkmen'in yeni aşkıyla arasındaki yaş farkı dikkat çekti.

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10. Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu

10. Eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu

Eski Miss Turkey güzeli Zeynep Tokuş, yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra hayatı değişen, Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek dizisinde rol alan Zeynep Tokuş'un bambaşka bir hayat yaşadığı anlaşıldı.

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11. Doğukan Güngör'ün Ünlü Bir Oyuncunun Üstsüz Pozunu Beğendiği Ortaya Çıktı

11. Doğukan Güngör'ün Ünlü Bir Oyuncunun Üstsüz Pozunu Beğendiği Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, 52 yaşında dünyaca ünlü bir oyuncunun üstsüz pozunu beğendi. Durumun fark edildiğini anladığı gibi beğenisini geri aldı!

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12. Rüzgar Aksoy, Oğula Verdiği İsimle Dikkat Çekti

12. Rüzgar Aksoy, Oğula Verdiği İsimle Dikkat Çekti

Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, birkaç ay önce dansçı eşiyle beraber bir bebek beklediğini müjdelemişti. Oğluna kavuşan Rüzgar Aksoy, bebeklerine verdikleri ismi açıkladı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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