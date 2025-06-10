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Kim Der 3 Çocuk Annesi: Kariyerinin Bırakıp Evlenen Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu!

Kim Der 3 Çocuk Annesi: Kariyerinin Bırakıp Evlenen Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 12:59

Bir zamanlar güzelliğiyle büyülemişti, şimdi ise dinginliğiyle ilham veriyor… Yarışmadan sonra hayatı değişti, Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek dizisinde rol alan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Kendini yogaya adayan Tokuş, artık ekranlardan uzak ama kendiyle daha çok barışık. Sosyal medyada yoga pozlarıyla dikkat çeken güzel isim, “Şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum” sözleriyle dikkat çekti. 

İşte ekranların unutulmaz Zeynep Tokuş'un dönüşen hayatı ve son hali…

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1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını tüm Türkiye’ye duyuran Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.

1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını tüm Türkiye’ye duyuran Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Deli Yürek dizisindeki Zeynep karakteriyle milyonların gönlünde taht kurmuştu. 

Ancak tam da zirvedeyken ekranlara veda eden Tokuş, herkesin merakla izlediği oyunculuk kariyerini bir kenara bırakıp çok daha huzurlu bir yolu tercih etti.

Zeynep Tokuş şu sıralar ekranlardan oldukça uzak bir yaşam sürüyor.

Zeynep Tokuş şu sıralar ekranlardan oldukça uzak bir yaşam sürüyor.

Oyunculuğa ara verdikten sonra kendini yogaya adayan Tokuş, yoga eğitmenliği yapıyor ve sosyal medyada da yoga temalı içerikler paylaşıyor. Özellikle zorlu pozlardaki ustalığı ve enerjisiyle takipçilerinden tam not alıyor. 

Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle de “Kim der üç çocuk annesi?” dedirtiyor.

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.

2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.

Aile hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden güzel isim, sosyal medyada ise aktif olmayı sürdürüyor. Paylaşımları ise genellikle doğallık ve pozitiflik üzerine kurulu. Tokuş’un huzur dolu yaşam tarzı, onu yakından takip edenler için adeta bir ilham kaynağı olmuş durumda.

Zeynep Tokuş’a sosyal medyada sıkça sorulan sorulardan biri de oyunculuğu özleyip özlemediği oluyor.

Son olarak bir takipçisinin “O zamanları özlüyor musun? Ve şimdi filmlerde oynamak istemiyor musun?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Son olarak bir takipçisinin “O zamanları özlüyor musun? Ve şimdi filmlerde oynamak istemiyor musun?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.

“Güzel zamanlardı. Ama şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum” dedi. 

Yani anlayacağınız, bir zamanların ekran yıldızı şimdi bedenine ve ruhuna yatırım yapıyor. Ve itiraf edelim ki, ona da en çok bu hali yakışıyor... 😍

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Mesleğini ne kadar severek ve ustalıkla yaptığını da şu video ile gösterelim:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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