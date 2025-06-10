Kim Der 3 Çocuk Annesi: Kariyerinin Bırakıp Evlenen Miss Turkey Güzeli Zeynep Tokuş'un Son Hali Olay Oldu!
Bir zamanlar güzelliğiyle büyülemişti, şimdi ise dinginliğiyle ilham veriyor… Yarışmadan sonra hayatı değişti, Kenan İmirzalıoğlu ile Deli Yürek dizisinde rol alan Zeynep Tokuş şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Kendini yogaya adayan Tokuş, artık ekranlardan uzak ama kendiyle daha çok barışık. Sosyal medyada yoga pozlarıyla dikkat çeken güzel isim, “Şimdi yaptığım şeyi daha da çok seviyorum” sözleriyle dikkat çekti.
İşte ekranların unutulmaz Zeynep Tokuş'un dönüşen hayatı ve son hali…
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1998 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilerek adını tüm Türkiye’ye duyuran Zeynep Tokuş, oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapmıştı.
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Zeynep Tokuş şu sıralar ekranlardan oldukça uzak bir yaşam sürüyor.
2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenen Zeynep Tokuş’un Ali, Alp ve Ayşe adlarında üç çocuğu var.
Son olarak bir takipçisinin “O zamanları özlüyor musun? Ve şimdi filmlerde oynamak istemiyor musun?” sorusuna samimi bir yanıt verdi.
Mesleğini ne kadar severek ve ustalıkla yaptığını da şu video ile gösterelim:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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