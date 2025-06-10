Sağlık Durumunu Açıklayan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acımasız Yorumlara da İsyan Etti!
Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem’deki Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan usta oyuncu, yakın zamanda hastanede tedavi görürken görüntülenmişti. Bu kareler sosyal medyada hızla yayılırken, sevenleri Onat’ın sağlık durumunu merak etmişti. Sonunda beklenen açıklama geldi. Usta oyuncu hem sağlık durumunu paylaştı hem de kendisine yapılan kötü yorumlara sert sözlerle tepki gösterdi.
İşte detaylar…
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2003 yılında yayın hayatına başlayan ve ekran başındaki çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını açan Sihirli Annem, hem hikayesi hem de karakterleriyle unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı.
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Ünlü oyuncu, pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve bu süreci şu sözlerle dile getirmişti:
Neyse ki usta oyuncu merakları gidermek için bir video paylaştı ve sağlık durumuna dair bilgi verdi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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