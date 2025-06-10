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Sağlık Durumunu Açıklayan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acımasız Yorumlara da İsyan Etti!

Sağlık Durumunu Açıklayan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acımasız Yorumlara da İsyan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 11:40

Bir dönemin efsane dizisi Sihirli Annem’deki Perihan Teyze karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, uzun bir aradan sonra tekrar gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklayan usta oyuncu, yakın zamanda hastanede tedavi görürken görüntülenmişti. Bu kareler sosyal medyada hızla yayılırken, sevenleri Onat’ın sağlık durumunu merak etmişti. Sonunda beklenen açıklama geldi. Usta oyuncu hem sağlık durumunu paylaştı hem de kendisine yapılan kötü yorumlara sert sözlerle tepki gösterdi. 

İşte detaylar…

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2003 yılında yayın hayatına başlayan ve ekran başındaki çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını açan Sihirli Annem, hem hikayesi hem de karakterleriyle unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı.

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve ekran başındaki çocuklara sihirli bir dünyanın kapılarını açan Sihirli Annem, hem hikayesi hem de karakterleriyle unutulmaz yapımlar arasında yerini aldı.

Dizideki Perihan Teyze karakteri ise hiç şüphesiz izleyicinin gönlünde taht kurdu. Gül Onat, o dönem çocukların sevgilisi haline gelmişti. Onat’ın yanı sıra dizide İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner ve Vildan Atasever gibi isimler de rol almıştı.

Ancak Sihirli Annem’in final yapmasının ardından Gül Onat’ı uzun süre ekranlarda göremedik. Ta ki geçtiğimiz yıl sağlık durumuyla gündeme gelene dek.

Ünlü oyuncu, pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve bu süreci şu sözlerle dile getirmişti:

Ünlü oyuncu, pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve bu süreci şu sözlerle dile getirmişti:

“Ben de hesapladım, 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım? Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım ‘bu hastaneden çıkamayacağım.’ Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten.”

Geçtiğimiz günlerdeyse Gül Onat’ın hastanede tedavi gördüğüne dair bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bir hayranı son halini paylaştığı fotoğrafla hayranlarını endişelendirmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Neyse ki usta oyuncu merakları gidermek için bir video paylaştı ve sağlık durumuna dair bilgi verdi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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