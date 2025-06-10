Sağlık Durumunu Açıklayan Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat Acımasız Yorumlara da İsyan Etti!

“Ben de hesapladım, 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım? Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım ‘bu hastaneden çıkamayacağım.’ Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten.”

Geçtiğimiz günlerdeyse Gül Onat’ın hastanede tedavi gördüğüne dair bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Bir hayranı son halini paylaştığı fotoğrafla hayranlarını endişelendirmişti.