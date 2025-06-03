Sihirli Annem'in Perihan Teyze'siydi: Hastanede Tedavi Gören Gül Onat'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bunlardan biri de kuşkusuz Perihan Teyze’ydi. Tatlı sert tavırları, dobra sözleri ve sevecenliğiyle peri karakterini canlandıran Gül Onat, o rolüyle bir kuşağın belleğine kazınmıştı. Hatta Sihirli Annem’in yıllar sonra çekilen filmi sayesinde tüm kadro tekrar bir araya geldiğinde Onat’ın sahnedeki varlığı hepimizi derinden duygulandırmıştı.

Ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl usta oyuncudan üzücü bir haber gelmişti.