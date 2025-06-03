Sihirli Annem'in Perihan Teyze'siydi: Hastanede Tedavi Gören Gül Onat'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Bir neslin çocukluk dizisi Sihirli Annem’de Perihan Teyze rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve “Allah canı düşmanıma vermesin” diyerek yaşadığı süreci gözler önüne sermişti. O açıklamalarıyla hepimizin içini burkan Onat, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Sevenleri onun ne durumda olduğunu merak ederken, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla usta oyuncunun son hali ilk kez görüntülendi.
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2003 yılında ekranlara gelen ve yıllar boyunca çocukların kalbinde taht kuran Sihirli Annem dizisinde pek çok ikonik karakter vardı.
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Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını duyurmuş ve yaşadığı o zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:
Ve nihayet usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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