onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sihirli Annem'in Perihan Teyze'siydi: Hastanede Tedavi Gören Gül Onat'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Sihirli Annem'in Perihan Teyze'siydi: Hastanede Tedavi Gören Gül Onat'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.06.2025 - 15:18

Bir neslin çocukluk dizisi Sihirli Annem’de Perihan Teyze rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat, geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamış ve “Allah canı düşmanıma vermesin” diyerek yaşadığı süreci gözler önüne sermişti. O açıklamalarıyla hepimizin içini burkan Onat, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Sevenleri onun ne durumda olduğunu merak ederken, hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla usta oyuncunun son hali ilk kez görüntülendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003 yılında ekranlara gelen ve yıllar boyunca çocukların kalbinde taht kuran Sihirli Annem dizisinde pek çok ikonik karakter vardı.

2003 yılında ekranlara gelen ve yıllar boyunca çocukların kalbinde taht kuran Sihirli Annem dizisinde pek çok ikonik karakter vardı.

Bunlardan biri de kuşkusuz Perihan Teyze’ydi. Tatlı sert tavırları, dobra sözleri ve sevecenliğiyle peri karakterini canlandıran Gül Onat, o rolüyle bir kuşağın belleğine kazınmıştı. Hatta Sihirli Annem’in yıllar sonra çekilen filmi sayesinde tüm kadro tekrar bir araya geldiğinde Onat’ın sahnedeki varlığı hepimizi derinden duygulandırmıştı.

Ancak ne yazık ki geçtiğimiz yıl usta oyuncudan üzücü bir haber gelmişti.

Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını duyurmuş ve yaşadığı o zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:

Gül Onat, pankreas kanserine yakalandığını duyurmuş ve yaşadığı o zorlu süreci şu sözlerle anlatmıştı:

“Ben de hesapladım 10 gün sonra mı olayım daha mı önce ameliyat olayım. Bayram giriyordu araya. 10 gün sonra ölürsem biraz daha yaşayayım dedim. 45 dakikalık ameliyat sürdü 8 saat. Doktor her dakika başımda. Benim lafım ‘bu hastaneden çıkamayacağım.’ Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum.”

Gül Onat, bu açıklamalarıyla yaşadığı travmayı cesurca dile getirmişti. Uzun süredir kameralardan uzak duran oyuncunun sağlık durumu merak konusuydu.

Ve nihayet usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Ve nihayet usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, hastanede Gül Onat ile çekildiği kareyi paylaştı. Fotoğraf kısa sürede yayıldı ve “Perihan Teyze’ye ne oldu?” soruları yeniden gündeme geldi. Görünen o ki Gül Onat hala tedavi sürecinde ve sağlık mücadelesi devam ediyor.

Sevenlerinden ve sanat camiasından destek mesajları yağarken, herkes Gül Onat’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor. Gözler usta oyuncudan gelecek güzel haberlerde.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın