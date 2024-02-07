7 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eski futbolcu Gökhan Zan hakkında da açıklamalarda bulundu.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapla "bu bir mesaj mıydı?" diye düşündürttü.
Doğuştan kulağında şekil bozukluğu olan 4 yaşındaki Kaan Batu Öz, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde ameliyat edildi. Ancak ilk ameliyat başarılı olmayınca çocuğun annesi Memnune Öz ‘ün iddiasına göre sonrasında 6 kez daha ameliyat yapıldı.
Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın sorgusunda yer alan "Seni doğuran Ebe Seher'i tanırım" repliği bugün hala akıllarda. İşte o efsane sahnede adı geçen Ebe Seher'in gerçek hikayesi de ortaya çıktı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde YouTube üzerinden canlı yayınla açıklamalarda bulundu. Davutoğlu’nun canlı yayınının sadece 5 kişi tarafından izlenmesi ise sosyal medya yorumlarını beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti sonrası hedef gösterdiği iddiasıyla sosyal medyada gündem olan Hüseyin Çevik'ten iddialara yanıt geldi.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak yüzünden yumruk atmasının ardından "Eline sağlık" cevabını verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Osmanlı Ocakları, Fatih Erbakan hakkında savcılığa başvurarak Adnan Oktar ve FETÖ bağlantılarının araştırılması için dilekçe verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da AK Parti ve Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarını açıkladı. İlçe belediye başkanları düzenlenen bir aday tanıtım toplantısı ile açıklandı.
Gökhan Zan, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek hakkında sert ifadeler içerden bir açıklamada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Azerbaycan’da bugün gerçekleştirilen seçimlerde, ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oylarında yüzde 93,9’unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
A Spor’da yayınlanan Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki maçın öncesinde spiker Onur Yıldız, ekranlara sigara içerken yaklandı.
Kaynananızın size büyü yapması boşanma sebebi midir? Gelin birlikte öğrenelim!
Cem Küçük, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunarak, acilen 500 lira hatta 1000 lira yeni banknotların çıkarılması gerektiğini paylaştı.
Zonguldak’ta bulunan özel bir maden işletmesinde yaşanan göçük sonrasında 2 işci toprak altında kaldı. İşçilerinden biri kurtarılırken, mahsur kalan bir madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda