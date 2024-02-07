Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suçluyu Övme Gerekçesiyle 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Savunmasında bir arkadaşıyla oturdukları sırada meydana gelen bir olayla ilgili 'Şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek, suçla ilgili olduğu söylenen 'Eline sağlık' tweetini attığını, bu paylaşımı esasen sosyal deney yapmak için paylaştığını dile getirdi. Ardından suçlamayı kabul etmediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti.