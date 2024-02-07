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Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suçluyu Övme Gerekçesiyle 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suçluyu Övme Gerekçesiyle 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Fatih Altaylı
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 19:45 Son Güncelleme: 07.02.2024 - 19:53

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak yüzünden yumruk atmasının ardından 'Eline sağlık' cevabını verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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YouTube hesabında çektiği program ve Twitter'da yaptığı yorumlarla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, hakkındaki soruşturma ile dikkat çekmişti.

YouTube hesabında çektiği program ve Twitter'da yaptığı yorumlarla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, hakkındaki soruşturma ile dikkat çekmişti.

1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' isimli yürüyüşün ardından üniversite öğrencisi Ege Akersoy, İsmail Aydemir'e taşıdığı bayrak dolayısıyla yumruk atmıştı. Fatih Altaylı'nın ise sosyal medya hesabında bu duruma ilişkin 'Eline sağlık' paylaşımında bulunduğu iddia edilmişti.

Daha sonra bu paylaşımı kaldıran Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Daha sonra bu paylaşımı kaldıran Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 1 Ocak 2024'te İstanbul'da düzenlenen ve pek çok sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdiği miting sonrası, yürüyüşe katılan iki vatandaş arasında geçen şiddet içerikli tartışmanın sosyal medya ve kamuoyu nezdinde gündem olduğu belirtildi. Olayın ardından saldırıda bulunan şahsa yönelik sosyal medyada destekleyici paylaşımlar yapıldığı, Fatih Altaylı'nın da Twitter'dan 1 Ocak 2024 tarihinde 'Eline sağlık' paylaşımında bulunduğu iddia edildi.

İddianamede Fatih Altaylı'nın kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkartıyor olduğu beyan edildi.

İddianamede Fatih Altaylı'nın kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkartıyor olduğu beyan edildi.

'Bu kapsamda kamuoyunun yakın şekilde ve pek çok vatandaşımızın takip ettiği, insani, İslami ve milli bilinçle düzenlenen saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleşen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı ifade edildi.'

Fatih Altaylı ardından bu paylaşımı kaldırdığı ve aslında yaptığı paylaşımın başka bir şeyi ifade ettiğini iddia etmiş, suçlamaları reddetmişti.

Fatih Altaylı ardından bu paylaşımı kaldırdığı ve aslında yaptığı paylaşımın başka bir şeyi ifade ettiğini iddia etmiş, suçlamaları reddetmişti.

Savunmasında bir arkadaşıyla oturdukları sırada meydana gelen bir olayla ilgili 'Şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek, suçla ilgili olduğu söylenen 'Eline sağlık' tweetini attığını, bu paylaşımı esasen sosyal deney yapmak için paylaştığını dile getirdi. Ardından suçlamayı kabul etmediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti.

Soruşturmaya konu olan iddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve bahsi geçen paylaşımın saldırıda bulunan kişi ve eyleme yönelik olduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

Soruşturmaya konu olan iddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve bahsi geçen paylaşımın saldırıda bulunan kişi ve eyleme yönelik olduğu yönünde değerlendirme yapıldı.

24 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da düzenlenen Büyük Gazze yürüyüşü ve mitingine katılan vatandaşları hedef alan aşağılama şeklindeki eylemi sebebiyle hakkında resen soruşturma başlatılan ve birçok vatandaşın da bahsi geçen konuda şikayetçi olduğu söylenen Fatih Altaylı'nın; övücü mahiyette paylaşımlarda bulunması dolayısıyla 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin ardından, Fatih Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe olarak sunmaları için 15 gün süre verildi. Aynı zamanda adli kontrol kararının da kaldırıldığı ifade edildi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin ardından, Fatih Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe olarak sunmaları için 15 gün süre verildi. Aynı zamanda adli kontrol kararının da kaldırıldığı ifade edildi.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameyi mahkeme, mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı tekrar mahkemeye gönderdi. Bunun üzerine mahkeme iddianameyi kabul etti ve suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti. Mahkeme tensip zaptında 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapmadan beraat kararı, düşme ya da ceza verilebileceğini ifade etti.

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