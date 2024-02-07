Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suçluyu Övme Gerekçesiyle 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Suçluyu Övme Gerekçesiyle 2 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak yüzünden yumruk atmasının ardından 'Eline sağlık' cevabını verdiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
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YouTube hesabında çektiği program ve Twitter'da yaptığı yorumlarla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, hakkındaki soruşturma ile dikkat çekmişti.
Daha sonra bu paylaşımı kaldıran Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.
İddianamede Fatih Altaylı'nın kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike ortaya çıkartıyor olduğu beyan edildi.
Fatih Altaylı ardından bu paylaşımı kaldırdığı ve aslında yaptığı paylaşımın başka bir şeyi ifade ettiğini iddia etmiş, suçlamaları reddetmişti.
Soruşturmaya konu olan iddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve bahsi geçen paylaşımın saldırıda bulunan kişi ve eyleme yönelik olduğu yönünde değerlendirme yapıldı.
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İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamenin ardından, Fatih Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe olarak sunmaları için 15 gün süre verildi. Aynı zamanda adli kontrol kararının da kaldırıldığı ifade edildi.
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