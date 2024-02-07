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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti Bırakmadım" Diyerek Geri Döneceğinin Sinyalini mi Verdi?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti Bırakmadım" Diyerek Geri Döneceğinin Sinyalini mi Verdi?

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi CHP
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 17:57

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilal Köylü ile bir araya geldi. Kendisine gelen sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, en çok merak edilen konuya karşın sözleriyle kafaları karıştırdı. Yeniden CHP Genel Başkanı olup olmayacağı sorulunca, verdiği cevapla 'bu bir mesaj mıydı?' diye düşündürttü.

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2023 Genel Seçimleri'nde CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak yürüttüğü seçim çalışmasıyla gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

2023 Genel Seçimleri'nde CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak yürüttüğü seçim çalışmasıyla gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

Sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı olan ve seçim sürecinde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kılıçdaroğlu, 'Buradayım be, buradayım!' videosunu aratmayacak bir açıklamayla gündeme geldi.

Bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2023'te CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e devretmişti.

Bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2023'te CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e devretmişti.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında 812 oy alan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve gelen Özel, yakından takip edilmeye başlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni kurtar" dediği iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni kurtar" dediği iddia edilmişti.

Enver Aysever'in iddialarına göre Özgür Özel, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmiş ve Ekrem İmamoğlu için 'Beni bu adamdan kurtarın' demişti. Aysever, bu iddiaların yalanlanması durumunda ispat edeceğini de dile getirmişti.

Detayları size burada anlatmıştık:

Şimdilerde gündeme gelen diğer bir konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?" sorusuna verdiği cevap oldu.

Şimdilerde gündeme gelen diğer bir konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?" sorusuna verdiği cevap oldu.

Hilal Köylü'nün kendisine yönelttiği soruları cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?' sorusuna verdiği cevapla 'Bu bir sinyal olabilir mi?' diye düşündürtüyor.

"Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum."

"Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum."

'Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum. Belli konularda daha derinlikli düşünmeye zamanım var. 15-20 günde bir felsefeciler ve sosyologların da aralarında olduğu bir akademisyen grubuyla Türkiye’nin ve dünyanın sorunlarını konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gazetelere makaleler yazıyorum, analizler yapıyorum.'

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada kullanıcılar fikirlerini esprili bir dille belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada kullanıcılar fikirlerini esprili bir dille belirtti.
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