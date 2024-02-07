Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti Bırakmadım" Diyerek Geri Döneceğinin Sinyalini mi Verdi?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti Bırakmadım" Diyerek Geri Döneceğinin Sinyalini mi Verdi?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilal Köylü ile bir araya geldi. Kendisine gelen sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, en çok merak edilen konuya karşın sözleriyle kafaları karıştırdı. Yeniden CHP Genel Başkanı olup olmayacağı sorulunca, verdiği cevapla 'bu bir mesaj mıydı?' diye düşündürttü.
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2023 Genel Seçimleri'nde CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak yürüttüğü seçim çalışmasıyla gündemden düşmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, şimdilerde yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
Bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu, 5 Kasım 2023'te CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e devretmişti.
Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni kurtar" dediği iddia edilmişti.
Şimdilerde gündeme gelen diğer bir konu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'CHP genel başkanlığına dönmek gibi bir planınız mı var?" sorusuna verdiği cevap oldu.
"Siyaseti bırakmadım. Her gün vatandaşlarla, ziyarete gelenlerle görüşüyorum."
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından sosyal medyada kullanıcılar fikirlerini esprili bir dille belirtti.
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