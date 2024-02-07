Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Siyaseti Bırakmadım" Diyerek Geri Döneceğinin Sinyalini mi Verdi?

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hilal Köylü ile bir araya geldi. Kendisine gelen sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu, en çok merak edilen konuya karşın sözleriyle kafaları karıştırdı. Yeniden CHP Genel Başkanı olup olmayacağı sorulunca, verdiği cevapla 'bu bir mesaj mıydı?' diye düşündürttü.