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İzmir'de 2.5 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Holding Sahibi Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındayken Yakalandı

İzmir'de 2.5 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Holding Sahibi Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındayken Yakalandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 15:42

İzmir'de 2,5 milyar TL'yi aşkın büyük vurgunla kayıplara karışan Ocakçı Holding sahibine 1 haftadır ulaşılamıyordu. Ocakçı ve eşi, Adana'da yurt dışı çıkış hazırlığı yaparken yakalandı.  Sedat Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalandı.

İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalandı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ile birlikte yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığındayken Adana’da yakalandı. 

Operasyonda gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

Ocakçı Holding, Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadi ve yüksek faiz getirisiyle binlerce kişiyi dolandırmıştı.

Ocakçı Holding, Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadi ve yüksek faiz getirisiyle binlerce kişiyi dolandırmıştı.

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Sedat Ocakçı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Holding tarafından dolandırılan 2 bin 500’ye yakın mağdur ise holding önünde toplanarak paralarını talep etmişti

Öte yandan, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han ise holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmıştı.

Öte yandan, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han ise holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmıştı.

Holding önüne gelen mağdurların 15 milyona yakın parasının ortadan kaybolduğu, bunun yanı sıra şirket çalışanlarının da vurgundan payını aldığı ortaya çıkmıştı.

Şirket çalışanlarından olan bir mağdurun, ‘borç’ ibaresi adı altında danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen firmanın hesabına 700 bin lira para gönderdiği ortaya çıkmıştı.

İzmir tarihinin en büyük vurgunu olarak anılan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından, Sedat Ocakçı, sosyal medyadan mağdurlara seslenmiş, daha sonra ise bir haftadır haber alınanamıştı.

İzmir tarihinin en büyük vurgunu olarak anılan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından, Sedat Ocakçı, sosyal medyadan mağdurlara seslenmiş, daha sonra ise bir haftadır haber alınanamıştı.

Ocakçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda 'Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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