İzmir'de 2.5 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Holding Sahibi Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındayken Yakalandı

Ocakçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda 'Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. En başında ben hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umurumda değil. Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim. Yakında, bu hafta içerisinde İzmir'de de görüşeceğiz. Hepiniz her zaman beni muhatap bulduğunuz gibi yine bulacaksınız. Ve merak etmeyin arkadaşlar paranızı alacaksınız. Ben sizin için o parayı hazırlıyorum” ifadelerini kullanmıştı.