İzmir'de 2.5 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Holding Sahibi Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındayken Yakalandı
İzmir'de 2.5 Milyar TL'lik Vurgun Yapan Holding Sahibi Yurt Dışına Kaçma Hazırlığındayken Yakalandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Ocakçı Holding sahibi yurt dışına çıkış hazırlığındayken yakalandı.
Ocakçı Holding, Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadi ve yüksek faiz getirisiyle binlerce kişiyi dolandırmıştı.
Öte yandan, holding sahibi Sedat Ocakçı’nın yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han ise holdinge ait 2 milyar 500 milyonluk soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçmıştı.
İzmir tarihinin en büyük vurgunu olarak anılan soğuk cüzdanın çalınmasının ardından, Sedat Ocakçı, sosyal medyadan mağdurlara seslenmiş, daha sonra ise bir haftadır haber alınanamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda